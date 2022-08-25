محافظ الجيزة: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة عالميا

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ أن المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وتأتى فى إطار دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ.

وأشار إلى تكاتف جميع الجهات المعنية للعمل الجاد لإنجاح المبادرة والمشاركة بمشروعات جادة تنافس فى جذب استثمارات جديدة وتعمل على ظهور المحافظة بالشكل الحضارى اللائق بما يسهم فى مواجهة تحديات المناخ وتحسين البيئة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه، السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة للوقوف على مراحل تنفيذ المبادرة وسبل المشتركة الفعالة.

وشدد راشد على ضرورة تكثيف الدعاية اللازمة وأستغلال الشاشات الإلكترونية المنتشرة بالشوارع والميادين للإعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة بها من خلال التسجيل على الموقع الإلكترونى https://www.sgg.eg.

وأوضح أن المبادرة تشمل فئات متعددة وهى المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

ووجه محافظ الجيزة، بالاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدنى وطلبة الجامعات والمدارس ليكون لهم دورا ملموس فى إنجاح المبادرة.

من جهته، أشار السفير هشام بدر، إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكل المحافظات كمبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارت اللازمة لها.

وشدد على أن مصر تولى اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدنى أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية فى سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأورد بدر أن المبادرة تعد فرصة متميزة غير مسبوقة وطنيا ودوليا، حيث تركز على تنفيذ وتطبيق مشروعات على أرض الواقع فى إطار استعداد مصر لاستضافة 27 COP وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التى تراعى معايير الاستدامة البيئية، والتى تؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التى تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والتى تحافظ على التنوع البيولوجى وخدمات النظم البيئية والتى تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وشهد اللقاء حضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس حسام امين رئيس الإدارة المركزية بوزارة البيئة والمهندس وجدى عبد الجواد مدير وحدة البحوث بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذة ماجدة محمود مقررة المجلس القومى للمرأة بالجيزة.