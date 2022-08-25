عاجل.. مدبولى: إضافة نصف مليون أسرة إلى «تكافل وكرامة» بداية سبتمبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ببرنامج تكافل وكرامة بما يقرب من نصف مليون أسرة جديدة، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وأشاد مدبولى بدور التحالف الوطنى للعمل الأهلى، موجها الشكر على الجهد الرائع المبذول، لافتا إلى أن التحالف سيضيف ما يقرب من 420 ألف أسرة ضمن مبادرة تكافل وكرامة، وعدد آخر يتم صرف السلع لهم.