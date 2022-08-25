مدبولى: اقتصاد مصر قوى.. ونستقبل مليونين و185 ألف مولود جديد هذا العام

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، إن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير، وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد.
ونوه بأن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة.
وذكر أن معدل النمو ارتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالى الماضى، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة فى الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
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