التعليم العالى: بحوث الفلزات ينظم زيارة لرؤساء المراكز البحثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 03:28 مساءً - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، حول تنظيم المركز زيارة لرؤساء ومديري المعاهد والمراكز والهيئات البحثية؛ بهدف تحقيق الربط والتعاون والتكامل بين المراكز والمعاهد البحثية.

أشار التقرير إلى أن برنامج الزيارة شمل عقد لقاء مشترك؛ لبحث سبل الاستفادة القصوى لكل الأطراف، والتعاون فى المجالات المشتركة، وفتح آفاق التعاون والتنسيق بين المركز وباقى المراكز والمعاهد البحثية فى المجالات التى تخدم الصناعة، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لرؤساء المراكز البحثية، لأقسام المركز، ومنها قسم السباكة، وقسم تكنولوجيا المساحيق، وقسم النمذجة الصناعية، وقسم الصلب، وقسم معالجة السطوح، وقسم الخامات، وقسم البطاريات، وقسم السيراميك، وقسم التشكيل اللدن، وكذلك زيارة المعامل الحديثة بالمركز التى تم افتتاحها وتطويرها على مستوى الأجهزة العلمية والتجهيزات، والوحدات والخدمات الفنية؛ وتشمل وحدة الأشعة السينية، وحدة الميكروسكوب الإلكترونى الماسح النافذ، وحدة الطيف فوتون الأشعة السينية xps، وحدة الأشعة السينية الجديدة.

كما تضمن جدول الزيارة تفقد معرض المركز؛ للتعرف على أحدث المخرجات البحثية، وقدم الأساتذة الباحثين شرحًا تفصيليًا للمنتجات التى يتم تصنيعها بأقسامهم.

وأشاد الحضور بالمستوى المتميز للمعامل والوحدات التابعة للمركز، وبالمخرجات التى قدمها المركز وباحثوه.

شارك فى الزيارة، د. ياسر مصطفى رئيس معهد بحوث البترول، ود. محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ود. محمد عامر المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ود. شيرين عبدالقادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود. حنان خفاجى رئيس معهد تيودور بلهارس، ود. منى عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ود. نهى عماد رئيس معهد القياس والمعايرة، كما شارك فى الزيارة عمداء المعاهد الأربعة التابعة لمركز بحوث وتطوير الفلزات.