عاجل- مدبولى: الاقتصاد المصرى حقق نموا بمعدل 6.6%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أداء الدولة رغم التحديات غير المسبوقة يثبت أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على الصمود، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نموا بمعدل 6.6%.





وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة، ثبات نسبة البطالة عند 7.2 %، وأن هناك 130 مليار احتياطى نقدى عام لمواجهة التحديات. وأعلن مدبولى بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لرفع عدد المستفيدين من معاشات (تكافل وكرامة)، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.

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