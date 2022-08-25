جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لرفع عدد المستفيدين من معاشات (تكافل وكرامة)، اعتبارا من أول سبتمبر المقبل.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- رئيس الوزراء يعلن موعد تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.