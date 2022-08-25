جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية لأول مريض يستفيد بخدمات وحدة القسطرة بعد إمدادها بأحدث جهاز للقسطرة، حيث تحدث مع المريض عن تقييمه لجودة وسرعة الخدمة التى تلقاها منذ وصوله المستشفى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يتابع حالة أول مريض بوحدة القسطرة القلبية فى مستشفى العلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.