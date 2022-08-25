السيسى: مصر حريصة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة السيد دينا ألوركول وزير شؤون شرق إفريقيا، وجابريال شانجسونج وزير التعليم العالى، وستيفن كوال وزير بناء السلام، والسيد رمضان محمد عبدالله مقرر مستشارية الأمن القومى بجنوب السودان.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الفريق أول "توت جلواك" سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، متضمنةً استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالى بشأن مسيرة عملية السلام فى جمهورية جنوب السودان، بالاضافة الى بعض موضوعات العلاقات الثنائية.

من جانبه؛ رحب الرئيس السيسى بالضيف الكريم، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، ومؤكدًا حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى جمهورية جنوب السودان الشقيقة، كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها.

كما أكد الرئيس عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائى من اجل نقل الخبرة المصرية فى رسم استراتيجية تنموية متكاملة لجنوب السودان خاصة فى قطاعات التخطيط العمرانى، والبنية الأساسية، والطرق والمحاور، والنقل، فضلاً عن تطوير التعاون القائم بين البلدين فى مجالات تدريب الكوادر البشرية، والتعليم بمختلف مراحله، والزراعة، والرى، ومحطات المياه وغيرها من القطاعات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، مثمناً التطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، ومؤكداً على تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة فى دفع عملية البناء، وذلك بهدف تلبية طموحات الشعب الجنوب سودانى نحو مستقبل أفضل، وفى إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وثيقة.

كما شهد اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ملف سد النهضة.