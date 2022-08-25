محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة

جدة - نرمين السيد - تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات والإنارة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وتنفيذا لتكليفات المحافظ، أكد اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة للنظافة وتمهيد الطرق ورفع القمامة والمخلفات بشارع المجيدى وش 26 يوليو وطريق الديروطية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحى جنوب وشرق وشمال2،1.

ونوه بأن الحملات أسفرت عن رفع كافة المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوى وذلك فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى تنظيم حملة مكبرة لصيانة أعمدة الإنارة بقرى (تنده، إبشادات، قلندول) للتيسير على المواطنين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أن الوحدة المحلية بقرية البرجاية نفذت حملات نظافة وصيانة مكثفة أسفرت عن رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية، كما أجرت أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالمدخل الرئيسى لقرية دماريس ومزلقان السكة الحديد وطريق مصر أسوان الزراعى لصيانة جميع الكشافات المعطلة وإعادة التيار الكهربائى بأعمدة الإنارة لتيسير حركة سير المواطن ولمنع انتشار الحوادث المرورية.

وبدوره أكد خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة مغاغة، المتابعة المستمرة ومواصلة حملات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورفع المخلفات حيث تم تنفيذ حملة نظافة بحى غرب المدينة ومنطقة السجل المدنى ومنطقة مستشفى مغاغة العام ومنطقة الشوانى لإضفاء المظهر الحضارى للمدينة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة.

وفى السياق ذاته، نفذت الوحدات المحلية بمراكز (سمالوط ـــ ديرمواس ــ مطاى)، حملات لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة لها باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوى، وذلك تنفيذا لخطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية وإضفاء الطابع الجمالى ومراعاة البعد البيئى ودعم الانارة العامة