شيخ الأزهر: الشباب هم الأمل فى بناء مستقبل مشرق لأمتنا ووطننا

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الشباب هم الأمل فى بناء مستقبل مشرق لأمتنا ووطننا، ولا بديل عن الاستماع إلى رؤاهم ومشاركتهم فى صناعة القرار فى شتى المجالات، وتأهيلهم لحمل راية السلام فى المستقبل القريب.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة.

وأكد الإمام الأكبر ضرورة التركيز على وضع استراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ؛ تستهدف تعزيز الهوية الدينية والوطنية والعربية لدى الشباب والنشء، وألا يترك الشباب فريسة لأجندات تستهدف نزع هويتهم وتجويف عقولهم ووصم تراثهم وماضيهم.

ودعا شيخ الأزهر إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والمجتمعية لرفع الوعى لدى فئات الشباب، منوها بأن الأزهر وعلمائه مستمرون فى الاضطلاع بدورهم فى المشاركة فى هذه الحملات، مشددا على أهمية الدور المجتمعى للوزارة، وضرورة إعادة إحياء الندوات التثقيفية والتربوية فى مراكز الشباب ومقرات الوزارة بالمحافظات والقرى والنجوع، ودعوة شخصيات متخصصة من مختلف المجالات للحديث مع الشباب وثقل مهاراتهم، وتعزيز ارتباطهم بمجتمعاتهم.

وشدد شيخ الأزهر على أن شباب اليوم تتوفر لديهم من المصادر والمراجع والفرص لتلقى الثقافة والعلوم ما لم تتوفر للأجيال السابقة، ولكن فى الوقت ذاته تمثل الأدوات والوسائل سلاح ذو حدين على الشباب؛ فنفس الأداة التى قد يستفيد منها الشاب والفتاة فى التثقيف والتعليم والتعلم وتسخير الوقت والجهد فيما يفيد، هى نفس الأداة التى قد تكون سببا فى القضاء على الحلم والطموح لدى الشباب، وافتقادهم لقيمة الوقت، وتحويلهم إلى مجرد مسوخ تتحكم فيهم رغباتهم وشهواتهم.

بدوره أبدى وزير الشباب والرياضة، تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من دور بارز فى بيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامى، متمنيا لفضيلته دوام الصحة والعافية، مشيدا بالدور الريادى والفعال الذى يقوم به الأزهر الشريف فى تربية النشء والشباب، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون مع الأزهر لرفع الوعى لدى الشباب والنشء، وتعزيز الهوية الوطنية والدينية لديهم.

الوزير استعرض عددا من المشروعات المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، وبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة والتى يشارك فيها أعداد كبيرة من فئات الشباب والأطفال، والخطط المستقبلية للوزارة لتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع الشباب، ورفع كفاءة مراكز الشباب فى مختلف النجوع والمحافظات.