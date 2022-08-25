الصحة: 100% نسبة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تقريرا من وزير الصحة والسكان، حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا محليا وعالميا.





وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن متابعة المنحنى الوبائى لحالات مرض فيروس كورونا، يشير إلى انخفاض حالات الإصابة بنسبة 55%، وكذا انخفاض حالات الوفيات بنسبة 37%، لافتا إلى أن متابعة نسب الإشغال الكلية بمستشفيات الفرز والعزل بوزارة الصحة والسكان، تشير إلى تراجع أعداد من يتلقون العلاج من فيروس كورونا.

كما أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بموقف التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا فى مصر، فقد بلغ عدد المواطنين المستهدفين محليا من التطعيم بالكامل 50 مليون مواطن، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الجرعة الأولى حققت العلامة الكاملة؛ حيث تلقاها نسبة 100% من المستهدف، فيما تلقى الجرعة الثانية نسبة 78.41% من المستهدف، أما الجرعة الثالثة التنشيطية فقد استهدفت حوالى 25 مليون مواطن من الفئات ذات الأولوية، تلقى الجرعة منهم نحو 8.098 ملايين مواطن، بنسبة 32.3%.

وتطرق وزير الصحة والسكان، إلى موقف الكشف الطبى على طالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث عرض الوزير جوانب التنسيق والتعاون التى تتم بين الوزارة ووزارة التضامن الاجتماعى، بهدف إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال مرحلتين، تبدأ بالكشف الطبى بلجان وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة وهى عملية مميكنة بالكامل، طبقا للتوجه نحو التحول الرقمى، ثم يتوجه المواطن إلى مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن لعمل التقييم الوظيفى واستكمال إجراءات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة.

كما أشار الوزير إلى أن إجمالى من قام بالتسجيل عبر منظومة السجل القومى للإعاقة بوزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من 14 يناير 2022 حتى 23 أغسطس الجارى، بلغ نحو 692.4 ألف مواطن، تم التواصل وتحديد موعد مع نحو 502 ألف مواطن منهم، حيث تم الانتهاء من الكشف على 103 آلاف وتحويلهم لوزارة التضامن، بينما لم يقم نحو 121.2 ألف شخص بالحضور فى موعد الكشف، وينتظر البقية استكمال بعض الإجراءات.