الدكتور خالد عبدالغفار يتابع الحالة الصحية لأول مريض تستقبله وحدة القسطرة القلبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 02:23 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مستشفى العلمين النموذجي، صباح اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل في المستشفى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية والمقدمى للمرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد وحدة القسطرة القلبية التي تم تشغيلها مؤخرا بعد إمدادها بأحدث أجهزة القسطرة في العالم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى الدكتور شريف الملواني، حول جهاز القسطرة الجديد، والذي يتميز بقدرته على تقديم أسرع خدمة لإنقاذ حياة المرضى، حيث يستخدم في علاج الحالات المتقدمة في أمراض القلب، إلى جانب قدرته الفائقة في استخدامات قسطرة المخ، والشرايين الطرفية.

وتابع أن الوزير حرص على الاطمئنان على الحالة الصحية لأول مريض يستفيد بخدمات وحدة القسطرة بعد إمدادها بأحدث جهاز للقسطرة، حيث تحدث مع المريض عن تقييمه لجودة وسرعة الخدمة التي تلقاها منذ وصوله المستشفى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد وحدة الرنين المغناطيسي، والتي تم إمدادها بأكبر وأسرع أجهزة الرنين، واطلع على تقارير أول حالة استفادت بخدمات الوحدة، حيث توجه بالشكر للقائمين على العمل في مستشفى العلمين، لما لمسه من انضباط وكفاءة وتفاني في خدمة المرضى.

حضر الزيارة، الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.