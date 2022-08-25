السكة الحديد: الغاء إيقاف بعض القطارات ببعض محطات الوجه البحري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 02:23 مساءً - تقوم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالعديد من مشروعات التطوير والتحديث وبخاصة فى مجال الوحدات المتحركة الأمر الذى يلزم تعظيم موارد الهيئة لامكان موازنة الايرادات مع المصروفات مع وضع أولوية عظمى فى اعتباراتها تطوير الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مع طرح عربة الوقاية لجمهور الركاب.ولذلك قررت الهيئة الآتى :

1- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022 يتم الغاء وقوف القطارات أرقام ( 917 – 927 – 904 ) مكيف القاهرة / الاسكندرية والعكس بمحطة طنطا وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية مع تعديل موعد قطار رقم 923 مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) طبقاً للجداول المرفقة .

2- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 / 9 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار 872 مكيف ( القاهرة / أسيوط ) بنفس جدوله الحالى بتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه على ان يعود بقطار871 مكيف ( أسيوط / القاهرة ) يوم الأربعاء الموافق 7 / 9 / 2022 بنفس جدوله الحالى وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر .

3- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7 / 9 / 2022 الغاء وقوف قطار 915 مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) بمحطة قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وايتاى البارود وتعديل موعد قيامه من محطة القاهرة على ان يقوم الساعة 15:10 بدلاً من الساعة 15:35 مع تعديل موعد قيام قطار 21 تهوية ديناميكية ( القاهرة / الاسكندرية ) و يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:25 بدلاً من الساعة 15:10 وذلك طبقاً للجداول المرفقة .

4- اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 9 / 2022 الغاء غلق عربة الوقاية من كافة القطارات وطرح مقاعدها على شبابيك التذاكر لجمهور الركاب .

والهيئة دائماً لا تدخر أى جهد فى سبيل راحة جمهور السادة الركاب.