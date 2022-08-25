إعلان نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بالجامعات والمعاهد المرحلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 02:23 مساءً - بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 18/8/2022 حتى يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2022.

■ وقد كان الحد الأدنى والأعداد المقررة لهذه المرحلة كما يلي :-

• الشعبة العلمية: 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%.

عدد الطلاب: 223294.

• الشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر

عدد الطلاب: 45908.

• إجمالي عدد الطلاب: 269202.

وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالي:

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة العلمية: 220195

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 45711

إجمالي عدد الطلاب المُتقدمين: 223294

وبذلك يتضح أن عدد (3296) قد تخلفوا ولم يتقدموا برغباتهم خلال هذه المرحلة.

■ عدد الطلاب المُرشحين للمرحلة الثانية:

• كليات جامعية الشعبة العلمية: 183983.

• كليات جامعية الشعبة الأدبية: 35339.

• إجمالي عدد الطلاب المُرشحين للكليات الجامعية: 216485

• معاهد تابعة للوزارة للشعبة العلمية: 32502.

• معاهد تابعة للوزارة للشعبة الأدبية: 7374.

• إجمالي عدد الطلاب المُرشحين للمعاهد التابعة للوزارة: 42713.

☆ حالات الاستنفاذ

• استنفذ عدد (6708) طالب وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإبداء رغبات جديدة.

☆ إجراءات العمل بالمرحلة الثانية:

تم العمل في هذه المرحلة وفقًا لما يلي:-

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عدد (383064) طالبً في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

☆ مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) :-

أولاً: التحويل بين الكليات الجامعية

• تيسيرًا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:-

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

■ الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها:

• تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلي:

• الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجة فأكثر بنسبة 50%.

• إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 37630.

• إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 29214.

• إجمالي عدد طلاب الشعبتين: 66754.

• علمًا بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيًا على الرقم 15999.

• ونوجه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.

مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح ،،،