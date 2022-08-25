قرار وزارى بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (مستند)

جدة - نرمين السيد - وذكر القرار أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد سيضم عضوية الدكتور إسلام عبد العظيم عزام – نائبا لرئيس مجلس الإدارة أحمد عبد الرحمن الشيخ - نائبا لرئيس مجلس الإدارة ومن ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية كل من: الدكتور أشرف العربى الدكتور خالد سرى صيام الدكتورة ماريان أمير عازر الدكتورة رشا راغب طارق منصور

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