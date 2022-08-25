عاجل.. السيسى يودع عاهل البحرين بمطار العلمين

جدة - نرمين السيد - ودع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من مطار العلمين الدولى بعد زيارة استغرقت عدة أيام.



جدة - نرمين السيد - ودع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من مطار العلمين الدولى بعد زيارة استغرقت عدة أيام. جاء ذلك فى نبأ عاجل أوردته قناة "إكستر نيوز".

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