اتحضر للأخضر.. مبادرة تهتم بالبيئة وتنشط السياحة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت مبادرة "اتحضر للأخضر" فى إطار الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، وتستهدف تغيير السلوكيات، ونشر الوعى البيئى، وحث المواطنين على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لضمان استدامتها، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة.





ويكشف الفيديوجراف ملامح أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر تتبنى مفهوم ترشيد استهلاك الغذاء والطاقة ونشر الوعى البيئى بزيادة المساحات الخضراء وإعادة تدوير المخلفات والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية والحد من تلوث الهواء، وإقامة المدن الجديدة وفق معايير تهتم باللون الأخضر. وتعمل المبادرة على الترويج للسياحة البيئية من خلال استهداف 280 مليون سائح بيئى حول العالم والمساهمة فى الحفاظ على المحميات الطبيعية.

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