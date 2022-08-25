جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة والجارى تنفيذها داخل 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، تضم إنشاء عدد من مواقف السرفيس والنقل الجماعى، وذلك فى إطار مجهودات المحافظة لرفع كفاءة مواقف النقل الجماعى والقضاء على العشوائية وتسهيل سبل تنقل المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.





تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال معاينة نسب تنفيذ أعمال إنشاء موقف السرفيس الحضارى بقرية الشوبك الشرقى بمركز ومدينة الصف. وكلف المحافظ خلال جولته بسرعة الانتهاء من التشطيبات النهائية لدخول الموقف الخدمة خلال الفترة المقبلة لتوفير سبل الراحة وتيسير حركة المواطنين موجها رئيس مركز الصف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتشغيل الموقف وخطوط السير وفقا لاحتياجات المواطنين. كما وجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتكليف مدير للموقف لمتابعة انتظام العمل داخله مع إجراء الصيانات الدورية للموقف لضمان عوامل الاستدامة، لافتا إلى أن الموقف الحضارى يسع لأكثر من 200 سيارة سرفيس وقد تم دعمه بمقاعد للانتظار ودورات مياه وكل الاحتباحات الخدمية للمواطنين ويضم 3 خطوط تنقل كمرحلة أولى وهى خط الشوبك حلوان، خط الصف الشوبك، خط الشوبك بنى سويف، وذلك مع إضافة عددا من خطوط السير الإضافية فى المراحل المقبلة ووفقا لاحتياجات المواطنين لخدمتهم وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى الوحدة المحلية ولكى يسهم أيضا فى خدمة القرى المجاورة للوحدة المحلية بالشوبك الشرقى. ورافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعلى عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الجيزة: تشغيل موقف الشوبك الجديد قريبا «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.