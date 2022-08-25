الداخلية تعلن موعد المرحلة الـ 23 من كلنا واحد لتوفير المتطلبات المدرسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" بجميع أنحاء الجمهورية إعتباراً من يوم 1/9/2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.





حقائب مدرسية مجانية

وأعلنت الوزارة فى بيان صحفى عن إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

تخفيضات للأدوات المدرسية



وقامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم 1/9/2022 ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2022/2023) لتوفير المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية) بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، مع الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (من هنا).

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذ – 6 معرض رئيسى – 17 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً ومنتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

إهداء 32 ألف شنطة للمواطنين بالمناطق الاكثر احتياجا

كما اضطلع قطاع المشروعات والتنمية بالوزارة من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار ، بتجهيز (32000 شنطة مدرسية) بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ (المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن.

استمرار منافذ أمان

هذا وتواصل وزارة الداخلية، توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.