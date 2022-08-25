رئيس الوزراء: لقاء القادة العرب فى العلمين الجديدة رسالة مهمة

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى اللقاء الأخوى الخاص الذى عقد بمدينة العلمين الجديدة، واجتمع فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مع كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتى دعما وتعزيزا لأطر التعاون والتنسيق العربى العربى فى مختلف المجالات، والتأكيد على الروابط التاريخية التى تجمع مصر قيادة وشعبا بأشقائها من الدول العربية.

وتابع أن هذا اللقاء الأخوى إنما يعطى رسالة مهمة لما يتم من تنسيق مستمر بين قادة الدول العربية فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا لتبادل الرؤى ووجهات النظر لمختلف التطورات الإقليمية والدولية، سعيا لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذى عقد بتشريف قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وبحضور السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونحو 90 شابا وشابة من المشاركين فى "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022" الذى يقام فى نسخته الحالية تحت عنوان "عودة إلى الجذور".

وجدد الإشارة فى هذا الصدد، إلى الدور المحورى لشباب مصر بالخارج، فى توضيح الصورة الحقيقية لمصر، وايصال ما يتم بذله من جهود فى مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، قائلا: "شبابنا فى الخارج هم سفراء غير رسميين لمصر".

ونوه بأنه جرى خلال اللقاء شرح مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى شهدتها الدولة المصرية مؤخرا، مؤكدا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع مختلف الشباب بالداخل والخارج، وإقامة حوار مفتوح معهم لتوضيح وعرض ما يتم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية فى مختلف القطاعات، فى ظل التحديات العالمية الحالية المتلاحقة.

ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى عقد مؤخرا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من إجراءات وبرامج فى إطار هذا المشروع المهم، الذى تستهدف الدولة من خلاله ضبط النمو السكانى، سعيا لاستكمال جهودها لتحقيق مختلف أوجه التنمية الشاملة والمستدامة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق البرامج التى تتضمنها استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وصولا لتحقيق المستهدفات من هذه الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ المزيد من الحملات والبرامج التوعوية، التى من شأنها رفع وعى المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية.

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