وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة

جدة - نرمين السيد -

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم العمل بالفروع وتقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، وبحث تنوع مصادر الصندوق من أجل زيادة موارده خلال الفترة المقبلة، حيث جرت مناقشة أكثر من مقترح وجار إعداد الدراسات الخاصة بهم من أجل إقرارها والعمل على زيادة موارد الصندوق.

وأكدت الوزيرة، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسرة المصرية من خطر امتناع المحكوم عليه من أداء النفقات والأجور عن أدائها، مشيرة إلى إن إجمالى المنصرف منذ نشأة الصندوق عام 2004 بلغ 5 مليارات جنيه، حيث يقوم الصندوق بصرف 82 مليون جنيه تقريبا شهريا، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق 500 ألف مستفيد تقريبا بأحكام قضائية عددها 302 ألف حكم قضائى وإجمالى المديونية 2,7 مليار جنيه تقريبا.

وأوضحت أنه خلال الاجتماع، جرى مناقشة مقترح بإسقاط المديونيات ضد مدينى النفقة بصندوق نظام تأمين الأسرة والثابت استحقاقهم لبرنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» تفعيلا لدور الحماية الاجتماعية وصون كيان الأسرة المصرية بالكامل، وكذلك إسقاط مديونيات حالات الوفاة وحالات الغارمين.

ونوهت بمناقشة مقترح التكامل التقنى والربط الإلكترونى بين الصندوق وبعض جهات الدولة المختصة مثل وزارات الداخلية والعدل والصحة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، نظرا للضرورة الملحة لتبادل المعلومات والحصول على البيانات الخاصة بمستحقى النفقة من أجل تقديم أفضل خدمة لهم وعدم إرهاقهم فى الحصول على الأوراق من الجهات والهيئات المختلفة فى الدولة.

ومن جهته أكد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن الاجتماع تتطرق إلى عدد من المواضيع المرتبطة بسير العمل والإجراءات التى تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقى النفقة وتخفيف المعاناة عنهم لتحسين منظومة النفقة، منها مناقشة مقترح بإلغاء بعض المستندات الواردة بلائحة صرف النفقات والأجور وما فى حكمها للتيسير على المحكوم لصالحهم طالبى تنفيذ الأحكام.

ولفت إلى مناقشة مقترح الحصول على عروض من شركات التحصيل وشركات الاستعلام الميدانى عن المحكوم ضدهم عند تقديم طالبى التنفيذ بطلبات صرف النفقات والأجور، كما تم مناقشة مقترح لدراسة إنشاء صندوق يخصص لصالح علاج آثار الطلاق بالنسبة للأطفال ودراسة إنشاء صندوق مماثل للأرامل والأيتام بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى.

وأورد أنه تقرر إتاحة تقسيط المديونية بدون غرامات وإتاحة سداد الأقساط والاستعلام عن المديونية من خلال فروع شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية والبالغ عددها 32 ألف وحدة، كما جار دراسة إعداد حملة لتلقى تبرعات للصندوق، حيث إن بنك ناصر الاجتماعى يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل الدور الذى يلعبه صندوق نظام «تأمين الأسرة» بالإشراف الخاص من البنك، والذى يتضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والأبناء والوالدين وبحد أقصى 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده، هذا بالإضافة إلى فتح أكثر من قناة لصرف النفقة الشهرية للمستحقين، والحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع.

وأوضح أنه يتم الصرف من خلال فروع البنك البالغ عددها 96 فرعا أو من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك أو البنوك الاخرى، أو الصرف عن طريق المحمول فى كل شركات المحمول العاملة فى مصر، كما يتم الصرف والإيداع من خلال شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، كما تم زيادة عدد الفروع العاملة بالنفقة بإضافة 25 فرعا جديدا ليصبح عدد الفروع العاملة بالنفقة 81 فرعا.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة يرأسه رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، ويتضمن فى عضويته ممثلا عن كلا من وزارات العدل والصحة والداخلية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.