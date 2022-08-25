السكة الحديد: إلغاء إيقاف قطارات ببعض محطات الوجه البحرى (تعرف عليها)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنها تقوم بالعديد من مشروعات التطوير والتحديث وبخاصة فى مجال الوحدات المتحركة الأمر الذى يلزم تعظيم موارد الهيئة لإمكان موازنة الإيرادات مع المصروفات مع وضع أولوية عظمى فى اعتباراتها تطوير الخدمة المقدمة لجمهور الركاب مع طرح عربة الوقاية لجمهور الركاب.

وقررت الهيئة التالى:

1- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 / 9 / 2022 يتم إلغاء وقوف القطارات أرقام (917 – 927 – 904) مكيف القاهرة / الإسكندرية والعكس بمحطة طنطا وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية مع تعديل موعد قطار رقم 923 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) طبقاً للجداول المرفقة.

2- اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 6 / 9 / 2022 يتم تعديل تركيب قطار 872 مكيف (القاهرة / أسيوط) بنفس جدوله الحالى بتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه على أن يعود بقطار 871 مكيف (أسيوط / القاهرة) يوم الأربعاء الموافق 7 / 9 / 2022 بنفس جدوله الحالى وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر.

3- اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 7 / 9 / 2022 إلغاء وقوف قطار 915 مكيف (القاهرة / الإسكندرية) بمحطة قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وايتاى البارود وتعديل موعد قيامه من محطة القاهرة على أن يقوم الساعة 15:10 بدلاً من الساعة 15:35 مع تعديل موعد قيام قطار 21 تهوية ديناميكية (القاهرة / الاسكندرية) ويقوم من محطة القاهرة الساعة 15:25 بدلاً من الساعة 15:10 وذلك طبقاً للجداول المرفقة.

4- اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 / 9 / 2022 إلغاء غلق عربة الوقاية من كافة القطارات وطرح مقاعدها على شبابيك التذاكر لجمهور الركاب.