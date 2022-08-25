عاجل.. الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة من تنسيق الكليات

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





فى هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم العالى، عن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة من تنسيق الكليات وعدد طلابها. حيث تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات وفقاً لما يلى: الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% بعدد 37630 الشعبة الأدبية: 29124 الإجمالى 66754 علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة(الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات(الدور الثانى) للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة. وفى حالة وجود أى استفسار عن خدمة التنسيق الالكترونى يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999. وناشدت الوزارة، الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.

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