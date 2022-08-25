مد فترة الأوكازيون الصيفى لأول أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأكد المصيلحى، فى بيان له، أن مد الاوكازيون هدفه تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية.

وأشار إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل دخول المحال فى التصفية شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للأوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمى، ومعاون الوزير، أن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالأوكازيون، وصلت إلى الخمسين فى المائة فى الكثير منها.

ولفت إلى أن مديريات التموين تتابع يوميا السلع المعروضة من حيث الجودة بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى 3500 محال تجارى.

وبدوره أشار أحمد أبوالفضل، مدير عام الاحتياجات بالوزارة، إلى أن عدد المحال المشاركة فى الاوكازيون حتى الآن وصل إلى 2900 محال تجارى متنوع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية.