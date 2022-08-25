أماكن خالية للشعبتين الأدبية والعلمية فى تنسيق المرحلة الثالثة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





فى هذا السياق، أعلن أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الأماكن الخالية للشعبة العلمية فى تنسيق المرحلة الثالثة، وهى كالتالى:

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

ك.ت. فنى صناعى بئرالعبد شمال سيناء

المصرى العالى سياحه وفنادق بمصر الجديدة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

رأس البر العالى للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالى دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

آداب انتساب موجه العريش

التكنولوجيا والتعليم الصناعى السويس

الفنى للفنادق قنا

عالى خدمه اجتماعية أسوان فرع قنا

العالى الفندقى بالأقصر إيجوث

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

الفنى التجارى بأسوان

الفنى للفنادق المطرية

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

العالى سياحة وفنادق الغردقة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

تربية رياضية بنات بنى سويف

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية فنية الفيوم

المدينةالعالى للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

تربية رياضية بنات أسوان

العالى تسويق شعبة نظم تجمع أول

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

العالى حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

الفنى التجارى بسوهاج

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

الفنى التجارى بقويسنا

النيل العالى للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

العالى سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

آداب انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم محاسبة

الجزيرة العالى شعبة تجارة المقطم

العالى للدراسات النوعية واللغات جيزه

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربى / انجليزى

معهد عالى خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

معهد عالى قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

تربية العريش رياضة

تربية نوعية فنية بور سعيد

العالى للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالى دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفنى للفنادق بور سعيد

العالى تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

عالى طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادى

تربية نوعية فنية دمياط

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

التكنولوجيا والتعليم الصناعى حلوان

الفنى للخدمة الاجتماعية بقنا

التكنولوجى العالى إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد التكنولوجى العالى ببنى سويف

عالى دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

ك.ت. فنى صناعى الصحافه

تربية شعبة تربية فنية السويس

العالى للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

تربية رياضية بنين العريش

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادى

عالى دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالى للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

ك.ت. فنى صناعى نجع حمادى بنين

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

العالى دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

الفنى التجارى ببنها

العالى للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

معهد عالى تعاون زراعى وإرشاد اسيوط بمصروفات

آداب انتساب موجه بنى سويف

تربية رياضية بنين الوادى الجديد

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم

النيل العالى للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

الفنى التجارى بالمحله الكبرى

ك.ت. فنى صناعى بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائى) أسوان

المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

التكنولوجيا والتعليم الصناعى سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالى للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

الفنى التجارى بطنطا

العالى خدمه اجتماعيه المنصوره

عالى علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

حقوق انتساب موجه أسوان

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية مطروح رياضه

العالى خدمه إجتماعيه بور سعيد

تربية (طفولة) جنوب الوادى بالغردقة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

طيبة العالى شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

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القاهرة العالى لغات وترجمة فورية بالمقطم

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(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

ش.مطاعم فنى سياحة قنا

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

ش.مطاعم فنى سياحة مطريه

عالى درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

رأس البر العالى للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

تربية رياضية بنين مطروح

العالى للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

المعهد المصرى لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالى سياحة وفنادق الغردقة

عالى طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادى

معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

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معهد الوادى العالى للعلوم الأدارية قسم محاسبة

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العالى للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالى تسويق شعبة نظم تجمع أول

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العالى حاسبات و نظم تجمع أول

العالى تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

معهد عالى تعاون زراعى شعبة تسويق دولى شبرا الخيمة

معهد عالى تعاون زراعى شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالى شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الجزيرة العالى شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالى ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالى بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالى شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالى للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

العالى خدمه اجتماعيه المنصوره

العالى للغات 6 اكتوبر

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالى للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالى للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالى إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالى إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

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