تنسيق المرحلة الثانية.. الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية

فى هذا السياق، أعلن أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسى 2022/2023.
أولا: الحدود الدنيا للشعبة العلمية:
طب المنصورة 387
هندسة بترول وتعدين السويس 386
طب سوهاج 386
طب دمياط 386
طب الزقازيق 385
طب فاقوس 384
طب كفر الشيخ 383
طب طنطا 383
طب أسنان جنوب الوادى 382
طب الإسكندرية 382
طب أسنان المنصورة 382
طب بورسعيد 381
طب القاهرة 381
طب أسيوط 381
طب عين شمس 380
طب المنوفية بشبين الكوم 380
طب جنوب الوادى 380
طب الاقصر 379
طب بنها 379
طب حلوان 378
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378
طب المنيا 378
طب أسنان الزقازيق 378
طب السويس 377
طب الفيوم 377
طب أسنان كفر الشيخ 377
طب أسنان المنوفية 377
طب العريش 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 376
طب أسنان طنطا 376
طب أسنان عين شمس 376
طب أسنان الإسكندرية 376
طب أسنان القاهرة 376
طب بنى سويف 376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب الوادى الجديد 375.6
طب أسنان المنيا 375
طب أسنان الفيوم 375
طب أسنان السويس 375
طب أسنان بنى سويف 374.5
علاج طبيعى كفر الشيخ 374
علاج طبيعى بنها 373
علاج طبيعى القاهرة 373
صيدلة سوهاج 373
علاج طبيعى جنوب الوادى 372
علاج طبيعى السويس 372
صيدلة المنصورة 372
علاج طبيعى بنى سويف 372
صيدلة الزقازيق 371
صيدلة طنطا 371
صيدلة جنوب الوادى 371
صيدلة دمنهور 371
صيدلة القاهرة 370
صيدلة عين شمس 370
صيدلة الإسكندرية 370
صيدلة بور سعيد 370
صيدلة أسيوط 370
صيدلة المنوفية 370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370
صيدلة مدينة السادات 370
صيدلة و تصنيع دوائى كفر الشيخ 370
صيدلة المنيا 369.5
صيدلة حلوان 369
صيدلة بنى سويف 369
صيدلة الفيوم 369
صيدلة ج الوادى الجديد 369
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366
هندسة القاهرة 366
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366
هندسة المنصورة 366
طب بيطرى المنصورة 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365
طب بيطرى سوهاج 364
هندسة الزقازيق 363
طب بيطرى الزقازيق 363
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363
طب بيطرى كفر الشيخ 363
طب بيطرى عين شمس 363
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362
هندسة دمياط 362
حاسبات و ذكاء إصطناعى القاهرة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362
طب بيطرى المنوفية 362
طب بيطرى دمنهور 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
طب بيطرى الإسكندرية 361
هندسة عين شمس 361
طب بيطرى أسيوط 361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
حاسبات وذكاء اصطناعى السادات علوم 361
حاسبات ومعلومات بنى سويف علوم 360
ذكاء إصطناعى المنوفية شبين الكوم علوم 360
طب بيطرى بنها 360
طب بيطرى جنوب الوادى 360
حاسبات و ذكاء إصطناعى بنها علوم 360
طب بيطرى القاهرة 360
طب بيطرى المنيا 359
هندسة بور سعيد 359
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359
حاسبات ومعلومات السويس علوم 359
حاسبات و ذكاء إصطناعى جنوب الوادى فرع الغردقة علوم 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358
حاسبات و ذكاء إصطناعى حلوان علوم 358
طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 358
طب بيطرى مدينة السادات 358
هندسة طنطا 358
طب بيطرى بنى سويف 357
حاسبات و معلومات العريش علوم 357
حاسبات وذكاء اصطناعى مطروح علوم 357
طب بيطرى أسوان 357
طب بيطرى مطروح 356.5
طب بيطرى الوادى الجديد 356
طب بيطرى العريش 356
هندسة كفر الشيخ 355
ألسن كفر الشيخ 355
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة بنها بشبرا 353
هندسة بنها 353
هندسة الإسكندرية 353
علوم سوهاج 352
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنى سويف 351
تمريض بور سعيد 351
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 350
علوم دمنهور 349
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349
هندسة الفيوم 348
علوم الزقازيق 347
علوم كفر الشيخ 347
هندسة أسوان 347
تمريض المنصورة 347
معهد فنى صحى المنصوره 346
حاسبات و ذكاء إصطناعى القاهرة رياضة 346
هندسة بنى سويف 346
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346
علوم المنصورة 346
علوم القاهرة 346
علوم جنوب الوادى 346
علوم الإسكندرية 345
علوم أسيوط 345
هندسة المنيا 345
هندسة جنوب الوادى 344
هندسة أسيوط 344
تمريض طنطا 344
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
علوم طنطا 343
سياسة واقتصاد السويس 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
هندسة الطاقة أسوان 343
علوم بنها 343
معهد فنى صحى طنطا 342
علوم المنيا 342
علوم عين شمس 342
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
سياسة واقتصاد بنى سويف 342
علوم بور سعيد 341
علوم دمياط 341
علوم المنوفية بشبين الكوم 341
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341
معهد فنى صحى الزقازيق 340
علوم الفيوم 340
علوم أسوان 340
تمريض دمياط 340
علوم بنى سويف 339
علوم السويس 339
تخطيط عمرانى القاهرة 339
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339
علوم حلوان 339
حاسبات و ذكاء إصطناعى حلوان رياضة 338
علوم العريش 338
ألسن عين شمس 338
علوم بنات عين شمس 338
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338
علوم الوادى الجديد 338
تمريض الزقازيق 337
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
ألسن أسوان 337
ألسن الفيوم 337
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
معهد فنى صحى اسماعيليه 337
ألسن الأقصر 336
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 336
ألسن بنى سويف 336
ألسن جنوب الوادى فرع الغردقة 336
ألسن سوهاج 335
حاسبات و ذكاء إصطناعى بنها رياضة 335
ألسن المنيا 335
معهد فنى صحى بور سعيد 335
معهد فنى صحى سوهاج 334
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 334
تمريض دمنهور 334
معهد فنى صحى اسيوط 333
علوم البترول والتعدين مطروح 333
فنى صحى جنوب الوادى 332
معهد فنى صحى الاسكندريه 332
علوم الارض بنى سويف 332
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332
تمريض المنوفية بشبين الكوم 332
ذكاء إصطناعى المنوفية شبين الكوم رياضة 332
حاسبات وذكاء اصطناعى السادات رياضة 332
حاسبات و ذكاء إصطناعى جنوب الوادى فرع الغردقة رياضة 331
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331
الاعاقة والتأهيل بنى سويف 331
فنون تطبيقية بنها 331
حاسبات وذكاء اصطناعى مطروح رياضة 330
حاسبات و معلومات العريش رياضة 330
حاسبات ومعلومات بنى سويف رياضة 329
معهد فنى صحى بنها 329
آثار دمياط 328
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328
علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327
فنون تطبيقية حلوان 327
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327
فنى تمريض طنطا 327
فنى تمريض المنصورة 326
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326
معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326
تربية الزقازيق 325
تربية المنصورة 324
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 324
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف رياضة 324
آثار القاهرة 324
ألسن كفر الشيخ رياضة 324
مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324
آثار عين شمس 324
آثار أسوان 323
تمريض بنها 323
معهد فنى صحى رياضه طنطا 323
فنون تطبيقية دمياط 322
تمريض كفر الشيخ 322
تمريض أسيوط 321
معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321
آثار الأقصر 321
آثار و لغات مطروح 321
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 320
معهد فنى صحى بنى سويف 320
معهد فنى صحى رياضه المنصورة 320
فنون تطبيقية بنى سويف 319
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319
الاستزراع المائى و المصايد البحرية العريش 319
آثار الفيوم 318
سياسة واقتصاد السويس رياضة 318
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318
تربية طنطا 318
تجارة المنصورة 317
ثروة سمكية السويس 317
تمريض سوهاج 317
سياسة واقتصاد بنى سويف رياضة 316
تربية بور سعيد 315
فنى تمريض الزقازيق 314
زراعة المنصورة 314
تجارة الزقازيق 314
حقوق الزقازيق 313
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313
معهد فنى صحى رياضه بنها 313
فنون جميلة (عمارة) حلوان 313
تمريض المنيا 313
تمريض جنوب الوادى 312
علوم الإسكندرية رياضة 312
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بنى سويف رياضة 312
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312
آثار جنوب الوادى 311
فنى تمريض كفر الشيخ 311
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 311
تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 311
تجارة العريش 311
تمريض القاهرة 311
حقوق كفرالشيخ 310
تجارة كفر الشيخ 310
ألسن أسوان رياضة 310
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 310
معهد فنى صحى رياضه الزقازيق 310
آثار سوهاج 310
إعلام القاهرة 310
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 310
علوم القاهرة رياضة 310
زراعة القاهرة 310
زراعة دمنهور 310
زراعة دمياط 309
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 309
تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 309
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 308
ألسن عين شمس رياضة 308
علوم الارض بنى سويف رياضة 308
معهد تكنولوجى عالى العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 308
تجارة دمياط 308
علوم المنصورة رياضة 308
فنى تمريض الإسكندرية 307
تربية المنوفية بشبين الكوم 307
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 307
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307
تمريض عين شمس 307
تمريض مطروح 306
تمريض الإسكندرية 306
المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 306
ألسن الفيوم رياضة 306
تربية دمنهور 306
دار العلوم القاهرة 306
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306
علوم دمنهور رياضة 305
ألسن بنى سويف رياضة 305
علوم عين شمس رياضة 304
مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 304
ألسن الأقصر رياضة 304
تربية كفر الشيخ 304
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 303
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 303
تربية الإسكندرية 303
تجارة طنطا 303
زراعة الإسكندرية 302
علوم الزقازيق رياضة 302
علوم طنطا رياضة 302
إعلام المنوفية 302
علوم كفر الشيخ رياضة 301
علوم بنها رياضة 301
تربية طفولة مبكرة المنصورة 301
تجارة بور سعيد 301
زراعة طنطا 301
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 301
ألسن جنوب الوادى فرع الغردقة رياضة 301
تمريض بنى سويف 301
تمريض حلوان 300
معهد عالى عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 300
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 300
زراعة عين شمس 300
ألسن المنيا رياضة 300
زراعة الزقازيق 299
تجارة بنها 299
تربية بنها 299
معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 299
تجارة الإسكندرية 299
تجارة دمنهور 299
علوم حلوان رياضة 299
تجارة القاهرة 299
تربية عين شمس 299
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299
تربية مدينة السادات 298
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298
فنون جميلة (عمارة) المنيا 298
فنون جميلة (فنون) حلوان 298
علوم دمياط رياضة 298
ألسن سوهاج رياضة 298
تربية المنيا 298
تجارة المنوفية بشبين الكوم 297
معهد فنى صحى اسوان 297
تجارة و إدارة أعمال حلوان 297
تجارة سوهاج 297
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297
فنون جميلة (فنون) المنصورة 297
تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 297
علوم بور سعيد رياضة 297
تجارة جنوب الوادى 296
تجارة عين شمس 296
تربية (تعليم ابتدائى) بور سعيد 296
علوم الفيوم رياضة 296
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 296
علوم السويس رياضة 296
تمريض الفيوم 296
تجارة بنى سويف 295
زراعة كفر الشيخ 295
تجارة انتساب موجه المنصورة 295
معهد فنى صحى امبابة 295
علوم بنى سويف رياضة 295
علوم أسوان رياضة 295
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 294
تجارة السويس 294
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 294
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294
تجارة أسوان 293
فنون جميلة (فنون) المنيا 293
معهد عالى هندسه مدينه الشروق بمصروفات 293
تجارة أسيوط 293
معهد فنى صحى رياضه الاسكندرية 293
فنى تمريض المنيا 293
فنى تمريض أسيوط 293
فنون جميلة (فنون) أسيوط 293
تجارة مدينة السادات 292
إعلام بنى سويف 292
المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام 292
فنون جميلة (فنون) الأقصر 292
معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 291
علوم أسيوط رياضة 291
علوم المنيا رياضة 291
تربية رياضية بنين دمياط 290
علوم جنوب الوادى رياضة 290
فنى تمريض سوهاج 290
تجارة انتساب موجه الزقازيق 290
علوم العريش رياضة 290
زراعة المنوفية بشبين الكوم 290
علوم الوادى الجديد رياضة 290
فنى تمريض جنوب الوادى 289
زراعة بنها بمشتهر 289
تربية طفولة مبكرة المنوفية 289
زراعة القاهرة رياضة 289
معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 289
تربية (تعليم ابتدائى) كفر الشيخ 289
معهد فنى صحى رياضه بور سعيد 289
علوم سوهاج رياضة 289
علوم بنات عين شمس رياضة 289
تربية طنطا رياضة 289
معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 288.1
تربية (طفولة) كفر الشيخ 287
تجارة انتساب موجه دمياط 287
زراعة سوهاج 287
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287
تربية سوهاج 287
العلوم الزراعية البيئية العريش 287
تربية طفولة مبكرة أسيوط 286
تربية الزقازيق رياضة 286
تربية جنوب الوادى 286
فنى تمريض بنها 286
زراعة الإسكندرية رياضة 286
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5
زراعة عين شمس رياضة 285
زراعة الفيوم 285
تربية (تعليم ابتدائى) المنوفية 285
معهد فنى صحى رياضه اسماعيلية 285
معهد فنى صحى رياضه بنى سويف 285
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 285
عالى إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 285
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 285
زراعة مطروح بفوكه 285
تمريض أسوان 284
ك.ت. فنى منشات بحريه بور سعيد 284
تربية (طفولة) طنطا 284
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 284
تجارة انتساب موجه طنطا 284
تجارة انتساب موجه القاهرة 283
تربية الفيوم 283
تربية بور سعيد رياضة 283
ك.ت. فنى للبصريات ابو الريش السيدة زينب 283
تربية جنوب الوادى بالغردقة 283
تربية أسيوط 282
زراعة بنى سويف 282
تجارة انتساب موجه دمنهور 282
تجارة انتساب موجه بور سعيد 282
تجارة انتساب موجه بنها 282
المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 282
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 281
تربية مطروح 281
زراعة و موارد طبيعية أسوان 281
تجارة انتساب موجه عين شمس 281
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 281
تربية (تعليم ابتدائى) المنيا 281
زراعة الوادى الجديد 281
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281
تربية (تعليم ابتدائى) دمنهور 281
تربية عين شمس رياضة 281
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 281
حقوق المنيا 281
زراعة أسيوط 281
معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281
معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 281
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 280
زراعة جنوب الوادى 280
حقوق سوهاج 280
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 280
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280
زراعة المنيا 280
العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279
تربية المنصورة رياضة 279
إعلام جنوب الوادى 279
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 279
معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 278
تربية (تعليم ابتدائى) مدينة السادات 278
تربية الإسكندرية رياضة 278
تربية حلوان 278
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 278
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278
تجارة انتساب موجه بنى سويف 278
تجارة انتساب موجه أسوان 278
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278
تجارة انتساب موجه أسيوط 277
تجارة انتساب موجه السويس 277
معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 277
زراعة المنصورة رياضة 277
تربية نوعية الزقازيق 277
معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 277
تربية طفولة مبكرة دمنهور 277
تجارة انتساب موجه جنوب الوادى 277
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 276
تربية (تعليم ابتدائى) الإسكندرية 276
تجارة انتساب موجه العريش 276
زراعة دمياط رياضة 276
زراعة كفر الشيخ رياضة 276
تجارة انتساب موجه سوهاج 276
تربية السويس 276
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276
معهد عالى علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 276
حقوق دمياط 275
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275
دار العلوم الفيوم 275
تربية حلوان رياضة 275
تربية بنات عين شمس 274
إعلام القاهرة رياضة 274
تربية طفولة مبكرة القاهرة 273
تربية نوعية طنطا 273
آداب القاهرة 273
معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 273
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 273
تربية نوعية كفر الشيخ 272.5
تربية طفولة مبكرة الفيوم 272
تربية (تعليم ابتدائى) بنها 272
معهد عالى هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 272
حقوق انتساب موجه الزقازيق 272
المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 272
معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 272
دار العلوم أسوان 271
تربية الوادى الجديد 271
فنى صحى جنوب الوادى رياضة 271
زراعة الزقازيق رياضة 271
آداب المنصورة 271
مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 270
تربية بنى سويف 270
الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 270
تربية طفولة مبكرة المنيا 270
تربية طفولة مبكرة مطروح 270
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية 269
فنى تمريض بنى سويف 269
تربية بنها رياضة 269
تربية العريش 269
تربية (تعليم ابتدائى) عين شمس 269
دار العلوم المنيا 269
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 269
تربية طفولة مبكرة بنى سويف 268
تربية (تعليم ابتدائى) أسيوط 268
معهد فنى صحى رياضه امبابة 268
معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 268
تربية نوعية الإسكندرية 267
معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 267
تربية نوعية المنصورة 267
آداب الزقازيق 267
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 265
زراعة الفيوم رياضة 265
تربية (طفولة) الإسكندرية 265
تربية الفيوم رياضة 265
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 264
تربية مدينة السادات رياضة 264
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 264
زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 264
تربية (طفولة) دمنهور 264
تربية نوعية المنيا 264
إعلام المنوفية رياضة 263
آداب بنها 263
زراعة بنها رياضة بمشتهر 263
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية 263
معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 262.5
معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 262
معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 262
معهد فنى صحى رياضه سوهاج 262
آداب الإسكندرية 262
القاهرة العالى (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 262
حقوق الإسكندرية 261
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261
تربية (تعليم ابتدائى) حلوان 260
حقوق القاهرة 260
القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 260
تربية (تعليم ابتدائى) بنات عين شمس 260
فنى تمريض الفيوم 260
معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 260
المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 260
المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 259
آداب عين شمس 259
حقوق جنوب الوادى 259
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 259
تربية (تعليم ابتدائى) الفيوم 259
معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 259
سياحة وفنادق الإسكندرية 258.1
آداب طنطا 258
تربية دمياط 258
حقوق بنى سويف 258
آداب بور سعيد 258
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية 257
آداب كفر الشيخ 257
آداب المنوفية بشبين الكوم 257
أقتصاد منزلى العريش 257
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 257
تربية بنات عين شمس رياضة 257
حقوق عين شمس 257
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 257
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 256
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 256
معهد فنى صحى رياضه اسيوط 256
الفراعنة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 256
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 256
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255
معهد عالى عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255
تربية نوعية أسيوط 255
آداب دمنهور 255
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255
حقوق الفيوم 255
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 255
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254
حقوق المنصورة 254
آداب حلوان 254
حقوق أسيوط 254
تربية (طفولة) عين شمس 254
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 253
حقوق أسوان 253
تربية (تعليم ابتدائى) جنوب الوادى 253
معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 253
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 253
حقوق بنها 252
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 252
حقوق طنطا 252
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 252
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 251
تربية دمنهور رياضة 251
المعهد العالى للهندسة ببلبيس 251
دار العلوم انتساب موجه المنيا 251
معهد عالى علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250
آداب انتساب موجه الإسكندرية 250
أقتصاد منزلى بنات عين شمس 250
تربية نوعية القاهرة 250
معهد فنى صحى رياضه اسوان 250
آداب الفيوم 250
آداب و علوم إنسانية السويس 250
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 250
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
آداب دمياط 249
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 249
معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 249
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 249
آداب انتساب موجه القاهرة 249
آداب انتساب موجه الزقازيق 249
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 248
معهد الوادى العالى للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 248
حقوق حلوان 248
تربية نوعية جنوب الوادى 248
آداب أسوان 248
آداب بنات عين شمس 248
المعهد التكنولوجى للتمريض ببنى سويف 248
تربية (طفولة) جنوب الوادى 247
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247
تربية (تعليم ابتدائى) بنى سويف 247
آداب العريش 247
حقوق المنوفية بشبين الكوم 247
إعلام بنى سويف رياضة 247
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
سياحة وفنادق الفيوم 246
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
إعلام جنوب الوادى رياضة 246
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
تربية (تعليم ابتدائى) قناة السويس بالإسماعيلية 246
سياحه وفنادق الاقصر 246
آداب بنى سويف 246
سياحة وفنادق المنصورة 246
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 246
سياحة وفنادق مطروح 246
سياحة وفنادق المنيا 246
آداب المنيا 246
حقوق مدينة السادات 246
ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه اسيوط 246
آداب أسيوط 246
سياحة وفنادق بنى سويف 246
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 246
آداب الوادى الجديد 246
آداب جنوب الوادى 246
آداب سوهاج 246
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246
ثانيًا.. الحدود الدنيا للشعبة الأدبية:
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354
ألسن كفر الشيخ 351
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348
سياسة واقتصاد السويس 345
سياسة واقتصاد بنى سويف 340
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338
ألسن عين شمس 338
ألسن الفيوم 337
ألسن جنوب الوادى فرع الغردقة 333
ألسن بنى سويف 333
ألسن المنيا 332
ألسن سوهاج 331
إعلام القاهرة 330
ألسن أسوان 330
ألسن الأقصر 329
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 328
إعلام المنوفية 327
آثار دمياط 326
آثار عين شمس 324
آثار القاهرة 323
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323
حقوق سوهاج 323
إعلام بنى سويف 321
آثار و لغات مطروح 320
آثار الفيوم 319
الاعاقة والتأهيل بنى سويف 319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319
آثار أسوان 318
آثار الأقصر 317
آثار سوهاج 316
إعلام جنوب الوادى 316
آثار جنوب الوادى 315
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315
تربية الإسكندرية 312
تربية الزقازيق 312
تربية بور سعيد 311
تربية عين شمس 310
تربية المنصورة 308
تربية طنطا 307
آداب العريش 303
فنون جميلة (فنون) حلوان 303
تربية بنها 303
تربية (تعليم ابتدائى) الزقازيق 302
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301
آداب القاهرة 300
فنون جميلة (فنون) المنصورة 299
تربية دمنهور 298
تربية المنوفية بشبين الكوم 298
تربية مطروح 296
حقوق دمياط 296
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296
تربية (تعليم ابتدائى) المنصورة 296
تربية (تعليم ابتدائى) بور سعيد 295
تربية طفولة مبكرة المنصورة 293
تربية حلوان 293
تجارة المنصورة 292
تربية المنيا 292
تجارة دمياط 292
آداب عين شمس 291
تجارة القاهرة 291
آداب الإسكندرية 290
تربية (تعليم ابتدائى) الإسكندرية 290
تربية مدينة السادات 290
تربية (تعليم ابتدائى) طنطا 290
تجارة الإسكندرية 289
فنون جميلة (فنون) المنيا 288
تجارة الزقازيق 288
تربية الفيوم 287
تجارة جنوب الوادى 287
فنون جميلة (فنون) أسيوط 287
آداب حلوان 286
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286
تربية (تعليم ابتدائى) عين شمس 285
تجارة عين شمس 285
سياحة وفنادق الإسكندرية 285
تربية كفر الشيخ 285
حقوق كفرالشيخ 285
تربية طفولة مبكرة المنوفية 284
آداب المنصورة 284
تجارة و إدارة أعمال حلوان 284
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283
تربية بنات عين شمس 283
تربية (طفولة) طنطا 282
تربية جنوب الوادى 282
تربية طفولة مبكرة أسيوط 282
تربية السويس 282
فنون جميلة (فنون) الأقصر 282
آداب بور سعيد 282
آداب بنها 281
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280
آداب انتساب موجه القاهرة 280
تربية سوهاج 280
تربية (طفولة) الإسكندرية 280
تجارة بور سعيد 279
تربية أسيوط 279
تجارة انتساب موجه القاهرة 279
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278
تربية رياضية بنات بنها 278
آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
تربية جنوب الوادى بالغردقة 278
تربية طفولة مبكرة القاهرة 277
تربية (تعليم ابتدائى) بنها 277
تجارة بنها 277
تربية (تعليم ابتدائى) المنوفية 276
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276
آداب و علوم إنسانية السويس 276
تربية (تعليم ابتدائى) حلوان 276
دار العلوم القاهرة 275
تربية طفولة مبكرة دمنهور 275
تربية (تعليم ابتدائى) بنات عين شمس 275
آداب انتساب موجه عين شمس 275
تجارة كفر الشيخ 275
تربية نوعية الزقازيق 275
آداب الزقازيق 274
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274
تربية بنى سويف 274
تجارة انتساب موجه عين شمس 274
تجارة انتساب موجه المنصورة 274
آداب طنطا 274
تربية (تعليم ابتدائى) دمنهور 274
حقوق جنوب الوادى 273
تربية دمياط 273
تربية (طفولة) عين شمس 273
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273
تربية (تعليم ابتدائى) المنيا 273
تربية طفولة مبكرة الفيوم 273
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272
آداب بنات عين شمس 272
آداب انتساب موجه حلوان 272
آداب الوادى الجديد 272
تربية نوعية القاهرة 272
تربية طفولة مبكرة مطروح 272
تجارة أسوان 271
تجارة دمنهور 271
تجارة طنطا 271
حقوق المنيا 271
آداب دمياط 271
تجارة انتساب موجه دمياط 271
تجارة انتساب موجه الزقازيق 271
آداب انتساب موجه المنصورة 270
تجارة المنوفية بشبين الكوم 270
آداب المنوفية بشبين الكوم 270
تجارة السويس 270
تربية (تعليم ابتدائى) مدينة السادات 270
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270
تربية طفولة مبكرة بنى سويف 270
تربية نوعية الإسكندرية 269
آداب دمنهور 269
تربية طفولة مبكرة المنيا 269
تجارة العريش 269
آداب انتساب موجه بنها 269
تجارة انتساب موجه بنها 268
تجارة بنى سويف 268
آداب كفر الشيخ 268
تربية (تعليم ابتدائى) كفر الشيخ 268
تربية نوعية طنطا 268
آداب الفيوم 268
حقوق القاهرة 267
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267
تربية (طفولة) كفر الشيخ 267
سياحة وفنادق المنصورة 267
تجارة مدينة السادات 266
آداب أسوان 266
تجارة أسيوط 266
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266
حقوق انتساب موجه سوهاج 265
تجارة سوهاج 265
حقوق عين شمس 265
آداب انتساب موجه العريش 265
تربية نوعية المنصورة 265
تربية (طفولة) السويس 265
آداب انتساب موجه الزقازيق 265
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264
تربية (تعليم ابتدائى) الفيوم 264
آداب بنى سويف 263
تجارة انتساب موجه دمنهور 263
تجارة انتساب موجه بور سعيد 263
آداب انتساب موجه طنطا 263
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263
تربية الوادى الجديد 263
آداب انتساب موجه بور سعيد 263
تجارة انتساب موجه أسوان 262
تربية نوعية عين شمس 262
تجارة انتساب موجه جنوب الوادى 262
حقوق الإسكندرية 262
آداب انتساب موجه دمنهور 262
تجارة انتساب موجه طنطا 262
تجارة انتساب موجه السويس 262
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262
تربية (تعليم ابتدائى) قناة السويس بالإسماعيلية 262
تجارة انتساب موجه العريش 261
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261
تربية (طفولة) دمنهور 261
حقوق انتساب موجه القاهرة 261
حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261
آداب انتساب موجه الفيوم 261
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261
آداب انتساب موجه دمياط 261
تربية نوعية بور سعيد 260
تربية (تعليم ابتدائى) أسيوط 260
حقوق انتساب موجه عين شمس 260
تربية (تعليم ابتدائى) السويس 260
تجارة انتساب موجه أسيوط 260
تجارة انتساب موجه بنى سويف 260
حقوق الزقازيق 260
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260
تجارة انتساب موجه سوهاج 259
آداب أسيوط 259
آداب انتساب موجه أسوان 259
تربية (تعليم ابتدائى) دمياط 258
تربية (طفولة) جنوب الوادى 258
آداب سوهاج 258
حقوق حلوان 258
آداب المنيا 258
آداب انتساب موجه بنى سويف 258
حقوق بنها 257
حقوق انتساب موجه حلوان 257
آداب انتساب موجه الوادى الجديد 257
آداب جنوب الوادى 257
حقوق المنصورة 256
حقوق أسوان 256
آداب انتساب موجه أسيوط 256
حقوق أسيوط 256
حقوق الفيوم 256
آداب انتساب موجه المنيا 256
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256
آداب انتساب موجه سوهاج 255
آداب انتساب موجه جنوب الوادى 255
تربية نوعية المنيا 255
حقوق بنى سويف 255
تربية نوعية كفر الشيخ 255
حقوق انتساب موجه بنها 255
تربية نوعية بنها 255
حقوق طنطا 255
حقوق المنوفية بشبين الكوم 254
دار العلوم الفيوم 254
حقوق انتساب موجه الزقازيق 254
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253
حقوق انتساب موجه جنوب الوادى 253
حقوق مدينة السادات 252
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252
دار العلوم المنيا 252
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 252
حقوق انتساب موجه طنطا 251.5
حقوق انتساب موجه المنصورة 251
حقوق انتساب موجه بنى سويف 251
سياحة وفنادق مطروح 251
حقوق انتساب موجه أسوان 251
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251
تربية (تعليم ابتدائى) بنى سويف 251
دار العلوم أسوان 251
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251
تربية (تعليم ابتدائى) جنوب الوادى 250
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250
دار العلوم انتساب موجه المنيا 250
تربية نوعية الفيوم 250
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250
تربية رياضية بنات دمياط 250
حقوق انتساب موجه أسيوط 250
تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلى جامعة الفيوم 249
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249
أقتصاد منزلى حلوان 249
دار العلوم انتساب موجه أسوان 249
تربية نوعية أسيوط 249
تربية نوعية جنوب الوادى 249
خدمة اجتماعية حلوان 249
أقتصاد منزلى العريش 248
تربية (طفولة) سوهاج 248
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248
سياحة وفنادق الفيوم 248
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
سياحه وفنادق الاقصر 246
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246
سياحة وفنادق المنيا 246
تربية نوعية دمياط 246
خدمة اجتماعية تنموية بنى سويف 246
سياحة وفنادق بنى سويف 246
الفنى لترميم الآثار بالاقصر 246
خدمة اجتماعية الفيوم 246
تربية (تعليم ابتدائى) جنوب الوادى بالغردقة 245
خدمة اجتماعية أسوان 245
تربية نوعية المنوفية بأشمون 245
تربية فنية المنيا 245
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 244
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بنى سويف 244
تربية (تعليم ابتدائى) سوهاج 244
خدمة اجتماعية أسيوط 244
تربية نوعية فنية طنطا 244
تربية (طفولة) الوادى الجديد 244
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 243
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 243
تربية نوعية فنية الزقازيق 243
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241
الفنى التجارى بالروضه 241
الفنى التجارى ببنها 240
تربية أسوان 240
الفنى التجارى بدمنهور 240
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240
تربية (طفولة) جنوب الوادى بالغردقة 240
تربية نوعية مطروح 240
تربية رياضية بنين الإسكندرية 239
تربية نوعية فنية أسيوط 239
تربية نوعية موسيقية طنطا 238
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيق المرحلة الثانية.. الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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