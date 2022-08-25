توقيع 7 مذكرات لتنفيذ مشروعات إنتاج هيدروجين أخضر فى العين السخنة

جدة - نرمين السيد - حضر التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس فيصل اليمنى، وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ومزيد محمد الهويشان، قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وعدد من المسئولين السعوديين، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية فى مصر، وعدد من ممثلى ومسئولى الشركات والتحالفات الموقعة على مذكرات التفاهم.

ووقع مذكرات التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة صباح مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعبد الله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى.

بينما وقع مذكرات التفاهم من الشركات والتحالفات كل من باولو دى ميشيل، ممثل شركة "جلوبال إك" البريطانية، والمهندس صباح المطلق، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار السعودية، ودانيال كالديرون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة (الكازار للطاقة) الإماراتية، والدكتور تاج الدين سيف، رئيس مجلس إدارة شركة (K & K ) الإماراتية، وتانر سنسوى، الرئيس التنفيذى لشركةMEP الأمريكية/ المصرية للطاقة، وراچات ساكسريا، الرئيس التنفيذى لمجموعة ACME الهندية المتخصصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، والدكتور شريف الخولى، الشريك والمدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة " أكتيس" البريطانية.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قومية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من إمكانات لتوليد الطاقة النظيفة، وهناك توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل القريب، فى ضوء الاهتمام العالمى المتنامى، بما يعزز الجهود التى تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة، كما كلف سيادته بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية، التى تضع قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جهته، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن توقيع الهيئة عددا من مذكرات التفاهم مع كيانات دولية متعددة، يستهدف إقامة العديد من المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن، ولا سيما أن التكامل ما بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة أعطى المنطقة الاقتصادية ميزة تنافسية جعلتها واحدة من أهم الوجهات العالمية ومركزا إقليميا لصناعات الوقود الأخضر، فضلا عن الموقع الجغرافى المميز للمنطقة الاقتصادية، والبنية التحتية وشبكة المرافق التى تتمتع بها منطقتا السخنة وشرق بورسعيد الصناعية، والمطلوبة لإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر العملاقة؛ بجانب إمدادات الطاقة من خارج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء. وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن توقيع مذكرات التفاهم من شأنه تسريع وتيرة العمل لدى الشركاء والانتهاء من تنفيذ دراسات الجدوى للمشروعات واللحاق بقمة تغير المناخ المقبلة لتوقيع العقود الفعلية للبدء فى مراحل الإنتاج، ثم التوسع فى الطاقة الإنتاجية، لافتا إلى أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر سيتم إقامتها فى المنطقة الصناعية بالسخنة والاستفادة من قربها للميناء وأعمال التطوير الجارية بها، أما مشروع إنتاج الوقود الأخضر من المخلفات الأول من نوعه فى مصر سيقام فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. ووفقا لمذكرة التفاهم الأولى، ستقوم شركة "جلوبال إك" البريطانية بإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 ملايين متر مربع، بحجم إنتاج يصل إلى 2 مليون طن سنويا، لتبلغ إنتاجية المشروع فى مرحلته التجريبية 55 ألف طن من الوقود الأخضرـ ليصل إلى 1.9 مليون طن فى المرحلة الأولى للمشروع، والتى تبدأ إنتاجا فعليا خلال عام 2026، وتعد شركة "جلوبال إك"، هى إحدى الشركات البريطانية العالمية التى تعمل فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، وخاصة مشروعات الطاقة فى القارة الأفريقية.

وبموجب مذكرة التفاهم الثانية، ستقوم شركة "الفنار" السعودية بإقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر يقع على مساحة 4 ملايين متر مربع، بطاقة إنتاجية إجمالية 500 ألف طن سنويا، بحيث تبدأ المرحلة التجريبية بإنتاج 250 ألف طن من الوقود الأخضر يليها تنفيذ المرحلة الأولى بإنتاج 250 ألف طن سنويا، وتعد شركة "الفنار" إحدى الشركات الرائدة فى مشروعات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة لمحطات الطاقة الكهربائية.

أما مذكرة التفاهم الثالثة، فبموجبها ستعمل شركة "الكازار" الإماراتية على إنشاء مجمع صناعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة على مساحة 37 ألف متر مربع، بحجم إنتاج إجمالى يبلغ 230 ألف طن سنويا، حيث سيتم إنتاج 55 ألف طن منها فى المرحلة التجريبية، ليصل الإنتاج سنويا من الهيدروجين الأخضر إلى 175 ألف طن سنويا، بدءا من المرحلة الأولى فى التشغيل الفعلى.

بينما تتضمن مذكرة التفاهم الرابعة، قيام شركة (K & K ) الإماراتية بإقامة مصنع لإنتاج 230 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة. ووفقا لمذكرة التفاهم الخامسة، ستقوم شركة ( MEP ) بضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء على مساحة 100 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية فى السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووفقا لمذكرة التفاهم السادسة، ستقوم مجموعة ( ACME) الهندية بإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على مساحة 4.5 مليون متر مربع فى السخنة، بحجم إنتاج إجمالى للمشروع يصل إلى 2.2 مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، حيث تبلغ إنتاجية المرحلة التجريبية 100 ألف طن سنويا، لتصل الطاقة الإنتاجية فى المرحلة الأولى الفعلية للمشروع إلى 2.1 مليون طن سنويا، وتعد الشركة الهندية رائدة عالميا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. ومن المقرر، وفقا لمذكرة التفاهم السابعة، أن تقوم شركة "أكتيس" البريطانية بإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويا، حيث سيتم إنتاج 50 ألف طن من الوقود الأخضر فى المرحلة التجريبية، و150 ألف طن فى المرحلة الأولى من المشروع، حيث يقع المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع، بالمنطقة الصناعية فى السخنة، وتعد شركة "Actis" البريطانية إحدى الأذرع الاستثمارية للحكومة البريطانية العاملة فى مجال الطاقة والبنية التحتية.