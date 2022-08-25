وزيرا التنمية المحلية والبيئة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - عقد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك وعلى رأسها آخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة جنوب سيناء فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مؤتمر المناخ (COP27).





وأكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة على وجود منظومة بجنوب سيناء مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة ولا تقل عن الخدمة المقدمة فى المدن العالمية التى تتشابه مع مدينة شرم الشيخ لكى تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات لابد أن تعكس صورة مصر أمام العالم وتحافظ على المكانة الدولية لشرم الشيخ خلال وبعد فعاليات مؤتمر المناخ والذى سيشارك فيه عدد من القادة والزعماء وكبار الشخصيات العالمية بإعتبارها فى مقدمة المدن المستدامة.

وشدد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم إلى التحالف المتقدم لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة للشوارع والميادين والمرافق العامة ونقل المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ بما يضمن النجاح الكامل للمنظومة الجديدة لتظهر المدينة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الدولية أمام الرأى العام العالمى.

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على التعاون الممتد والمثمر مع وزارة التنمية المحلية فى العديد من الملفات سواء الملف الأكبر وهو المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات أو ملفات أخرى كالسحابة السوداء وغيرها، مشيرة إلى الجهود الحثيثة التى ستبذلها الوزارتين معا خلال الفترة القادمة ضمن منظومة العمل المشترك للحكومة المصرية بالتعاون مع كل الأطياف للاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، والذى يعد من أكبر المؤتمرات البيئية العالمية من حيث الأهمية والمشاركة، لتقديم نموذج مميز للرؤية المصرية كدولة أفريقية عربية تقدم جهود حثيثة فى دفع قضية المناخ اقليميا وعالميا، فى ترأس مثل هذا النوع من المؤتمرات وتقديم تجربة مميزة تسعى الدول لتكرارها والبناء عليها.

وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ، أنها أحد المحاور التى تعمل عليها الدولة المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء قبل ترأس مؤتمر المناخ COP27، لنقدم للوفود المشاركة من مختلف دول العالم نموذجا وتجربة رائدة وقصة نجاح يحكى عنها وتسعى الدول الأخرى لتكرارها والبناء عليها، وتقوم وزارة البيئة انطلاقا من دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى إعداد المخطط التنفيذى للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بوجه عام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث أفضل وأنسب السبل لتنفيذ المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة فى جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويتم التعاون مع وزارة السياحة لاشراك الفنادق بمدينة شرم الشيخ فى تنفيذ المنظومة، لافتة إلى أن المنظومة الجديدة للمخلفات بالتكامل مع المحاور الأخرى، ستساهم فى تقديم مدينة شرم الشيخ الخضراء نموذجا يضاهى المدن العالمية التى تعمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ واتباع السلوكيات الصديقة للبيئة، ويعطى صدى مميز لدى المشاركين فى مؤتمر المناخ COP27 وما بعده.