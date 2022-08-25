وزير التعليم يعلن الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 12:28 مساءً - أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2022/2023.

الحدود الدنيا للشعبة العلمية:

طب المنصورة 387

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب سوهاج 386

طب دمياط 386

طب الزقازيق 385

طب فاقوس 384

طب كفر الشيخ 383

طب طنطا 383

طب أسنان جنوب الوادي 382

طب الإسكندرية 382

طب أسنان المنصورة 382

طب بورسعيد 381

طب القاهرة 381

طب أسيوط 381

طب عين شمس 380

طب المنوفية بشبين الكوم 380

طب جنوب الوادي 380

طب الاقصر 379

طب بنها 379

طب حلوان 378

طب قناة السويس بالإسماعيلية 378

طب المنيا 378

طب أسنان الزقازيق 378

طب السويس 377

طب الفيوم 377

طب أسنان كفر الشيخ 377

طب أسنان المنوفية 377

طب العريش 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 376

طب أسنان طنطا 376

طب أسنان عين شمس 376

طب أسنان الإسكندرية 376

طب أسنان القاهرة 376

طب بني سويف 376

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب الوادي الجديد 375.6

طب أسنان المنيا 375

طب أسنان الفيوم 375

طب أسنان السويس 375

طب أسنان بني سويف 374.5

علاج طبيعي كفر الشيخ 374

علاج طبيعي بنها 373

علاج طبيعي القاهرة 373

صيدلة سوهاج 373

علاج طبيعي جنوب الوادي 372

علاج طبيعي السويس 372

صيدلة المنصورة 372

علاج طبيعي بني سويف 372

صيدلة الزقازيق 371

صيدلة طنطا 371

صيدلة جنوب الوادي 371

صيدلة دمنهور 371

صيدلة القاهرة 370

صيدلة عين شمس 370

صيدلة الإسكندرية 370

صيدلة بور سعيد 370

صيدلة أسيوط 370

صيدلة المنوفية 370

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370

صيدلة مدينة السادات 370

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370

صيدلة المنيا 369.5

صيدلة حلوان 369

صيدلة بني سويف 369

صيدلة الفيوم 369

صيدلة ج الوادي الجديد 369

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366

هندسة القاهرة 366

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366

هندسة المنصورة 366

طب بيطري المنصورة 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 365

طب بيطري سوهاج 364

هندسة الزقازيق 363

طب بيطري الزقازيق 363

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363

طب بيطري كفر الشيخ 363

طب بيطري عين شمس 363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362

هندسة دمياط 362

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362

طب بيطري المنوفية 362

طب بيطري دمنهور 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

طب بيطري الإسكندرية 361

هندسة عين شمس 361

طب بيطري أسيوط 361

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360

طب بيطري بنها 360

طب بيطري جنوب الوادي 360

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم 360

طب بيطري القاهرة 360

طب بيطري المنيا 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 358

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358

طب بيطري مدينة السادات 358

هندسة طنطا 358

طب بيطري بني سويف 357

حاسبات و معلومات العريش علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357

طب بيطري أسوان 357

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري الوادي الجديد 356

طب بيطري العريش 356

هندسة كفر الشيخ 355

ألسن كفر الشيخ 355

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة الإسكندرية 353

علوم سوهاج 352

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 352

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351

تمريض بور سعيد 351

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 350

علوم دمنهور 349

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 349

هندسة الفيوم 348

علوم الزقازيق 347

علوم كفر الشيخ 347

هندسة أسوان 347

تمريض المنصورة 347

معهد فني صحى المنصوره 346

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346

هندسة بني سويف 346

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 346

علوم المنصورة 346

علوم القاهرة 346

علوم جنوب الوادي 346

علوم الإسكندرية 345

علوم أسيوط 345

هندسة المنيا 345

هندسة جنوب الوادي 344

هندسة أسيوط 344

تمريض طنطا 344

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

علوم طنطا 343

سياسة واقتصاد السويس 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

هندسة الطاقة أسوان 343

علوم بنها 343

معهد فني صحى طنطا 342

علوم المنيا 342

علوم عين شمس 342

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

سياسة واقتصاد بني سويف 342

علوم بور سعيد 341

علوم دمياط 341

علوم المنوفية بشبين الكوم 341

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 341

معهد فني صحى الزقازيق 340

علوم الفيوم 340

علوم أسوان 340

تمريض دمياط 340

علوم بني سويف 339

علوم السويس 339

تخطيط عمراني القاهرة 339

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 339

علوم حلوان 339

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 338

علوم العريش 338

ألسن عين شمس 338

علوم بنات عين شمس 338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338

علوم الوادي الجديد 338

تمريض الزقازيق 337

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

ألسن أسوان 337

ألسن الفيوم 337

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

معهد فني صحى اسماعيليه 337

ألسن الأقصر 336

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 336

ألسن بني سويف 336

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 336

ألسن سوهاج 335

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 335

ألسن المنيا 335

معهد فني صحى بور سعيد 335

معهد فني صحى سوهاج 334

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 334

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 334

تمريض دمنهور 334

معهد فني صحى اسيوط 333

علوم البترول والتعدين مطروح 333

فنى صحي جنوب الوادي 332

معهد فني صحى الاسكندريه 332

علوم الارض بني سويف 332

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332

تمريض المنوفية بشبين الكوم 332

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332

حاسبات و ذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331

الاعاقة والتأهيل بني سويف 331

فنون تطبيقية بنها 331

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330

حاسبات و معلومات العريش رياضة 330

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329

معهد فني صحى بنها 329

آثار دمياط 328

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 328

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327

فنون تطبيقية حلوان 327

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327

فنى تمريض طنطا 327

فنى تمريض المنصورة 326

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326

تربية الزقازيق 325

تربية المنصورة 324

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 324

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة 324

آثار القاهرة 324

ألسن كفر الشيخ رياضة 324

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 324

آثار عين شمس 324

آثار أسوان 323

تمريض بنها 323

معهد فني صحى رياضه طنطا 323

فنون تطبيقية دمياط 322

تمريض كفر الشيخ 322

تمريض أسيوط 321

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 321

آثار الأقصر 321

آثار و لغات مطروح 321

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 320

معهد فني صحى بنى سويف 320

معهد فني صحى رياضه المنصورة 320

فنون تطبيقية بني سويف 319

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 319

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش 319

آثار الفيوم 318

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318

تربية طنطا 318

تجارة المنصورة 317

ثروة سمكية السويس 317

تمريض سوهاج 317

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316

تربية بور سعيد 315

فنى تمريض الزقازيق 314

زراعة المنصورة 314

تجارة الزقازيق 314

حقوق الزقازيق 313

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 313

معهد فني صحى رياضه بنها 313

فنون جميلة (عمارة) حلوان 313

تمريض المنيا 313

تمريض جنوب الوادي 312

علوم الإسكندرية رياضة 312

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة 312

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 312

آثار جنوب الوادي 311

فنى تمريض كفر الشيخ 311

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 311

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311

تجارة العريش 311

تمريض القاهرة 311

حقوق كفرالشيخ 310

تجارة كفر الشيخ 310

ألسن أسوان رياضة 310

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 310

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 310

آثار سوهاج 310

إعلام القاهرة 310

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 310

علوم القاهرة رياضة 310

زراعة القاهرة 310

زراعة دمنهور 310

زراعة دمياط 309

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط 309

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 309

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 308

ألسن عين شمس رياضة 308

علوم الارض بني سويف رياضة 308

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 308

تجارة دمياط 308

علوم المنصورة رياضة 308

فنى تمريض الإسكندرية 307

تربية المنوفية بشبين الكوم 307

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 307

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 307

تمريض عين شمس 307

تمريض مطروح 306

تمريض الإسكندرية 306

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 306

ألسن الفيوم رياضة 306

تربية دمنهور 306

دار العلوم القاهرة 306

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306

علوم دمنهور رياضة 305

ألسن بني سويف رياضة 305

علوم عين شمس رياضة 304

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304

ألسن الأقصر رياضة 304

تربية كفر الشيخ 304

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 303

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 303

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 303

تربية الإسكندرية 303

تجارة طنطا 303

زراعة الإسكندرية 302

علوم الزقازيق رياضة 302

علوم طنطا رياضة 302

إعلام المنوفية 302

علوم كفر الشيخ رياضة 301

علوم بنها رياضة 301

تربية طفولة مبكرة المنصورة 301

تجارة بور سعيد 301

زراعة طنطا 301

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 301

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 301

تمريض بني سويف 301

تمريض حلوان 300

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم 300

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 300

زراعة عين شمس 300

ألسن المنيا رياضة 300

زراعة الزقازيق 299

تجارة بنها 299

تربية بنها 299

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 299

تجارة الإسكندرية 299

تجارة دمنهور 299

علوم حلوان رياضة 299

تجارة القاهرة 299

تربية عين شمس 299

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم 299

تربية مدينة السادات 298

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 298

فنون جميلة (عمارة) المنيا 298

فنون جميلة (فنون) حلوان 298

علوم دمياط رياضة 298

ألسن سوهاج رياضة 298

تربية المنيا 298

تجارة المنوفية بشبين الكوم 297

معهد فني صحى اسوان 297

تجارة و إدارة أعمال حلوان 297

تجارة سوهاج 297

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297

فنون جميلة (فنون) المنصورة 297

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 297

علوم بور سعيد رياضة 297

تجارة جنوب الوادي 296

تجارة عين شمس 296

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 296

علوم الفيوم رياضة 296

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 296

علوم السويس رياضة 296

تمريض الفيوم 296

تجارة بني سويف 295

زراعة كفر الشيخ 295

تجارة انتساب موجه المنصورة 295

معهد فني صحى امبابة 295

علوم بني سويف رياضة 295

علوم أسوان رياضة 295

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 294

تجارة السويس 294

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 294

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 294

تجارة أسوان 293

فنون جميلة (فنون) المنيا 293

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات 293

تجارة أسيوط 293

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية 293

فنى تمريض المنيا 293

فنى تمريض أسيوط 293

فنون جميلة (فنون) أسيوط 293

تجارة مدينة السادات 292

إعلام بني سويف 292

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 292

فنون جميلة (فنون) الأقصر 292

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 291

علوم أسيوط رياضة 291

علوم المنيا رياضة 291

تربية رياضية بنين دمياط 290

علوم جنوب الوادي رياضة 290

فنى تمريض سوهاج 290

تجارة انتساب موجه الزقازيق 290

علوم العريش رياضة 290

زراعة المنوفية بشبين الكوم 290

علوم الوادي الجديد رياضة 290

فنى تمريض جنوب الوادي 289

زراعة بنها بمشتهر 289

تربية طفولة مبكرة المنوفية 289

زراعة القاهرة رياضة 289

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 289

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 289

معهد فني صحى رياضه بور سعيد 289

علوم سوهاج رياضة 289

علوم بنات عين شمس رياضة 289

تربية طنطا رياضة 289

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 288.1

تربية (طفولة) كفر الشيخ 287

تجارة انتساب موجه دمياط 287

زراعة سوهاج 287

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 287

تربية سوهاج 287

العلوم الزراعية البيئية العريش 287

تربية طفولة مبكرة أسيوط 286

تربية الزقازيق رياضة 286

تربية جنوب الوادي 286

فنى تمريض بنها 286

زراعة الإسكندرية رياضة 286

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 285.5

زراعة عين شمس رياضة 285

زراعة الفيوم 285

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 285

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية 285

معهد فني صحى رياضه بنى سويف 285

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 285

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم 285

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم 285

زراعة مطروح بفوكه 285

تمريض أسوان 284

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 284

تربية (طفولة) طنطا 284

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 284

تجارة انتساب موجه طنطا 284

تجارة انتساب موجه القاهرة 283

تربية الفيوم 283

تربية بور سعيد رياضة 283

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 283

تربية جنوب الوادي بالغردقة 283

تربية أسيوط 282

زراعة بني سويف 282

تجارة انتساب موجه دمنهور 282

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282

تجارة انتساب موجه بنها 282

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة 282

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 281

تربية مطروح 281

زراعة و موارد طبيعية أسوان 281

تجارة انتساب موجه عين شمس 281

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 281

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 281

زراعة الوادي الجديد 281

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 281

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 281

تربية عين شمس رياضة 281

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 281

حقوق المنيا 281

زراعة أسيوط 281

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة 281

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 281

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 280

زراعة جنوب الوادي 280

حقوق سوهاج 280

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 280

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 280

زراعة المنيا 280

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 279

تربية المنصورة رياضة 279

إعلام جنوب الوادي 279

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 279

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 278

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 278

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 278

تربية الإسكندرية رياضة 278

تربية حلوان 278

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 278

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

تجارة انتساب موجه بني سويف 278

تجارة انتساب موجه أسوان 278

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 278

تجارة انتساب موجه أسيوط 277

تجارة انتساب موجه السويس 277

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 277

زراعة المنصورة رياضة 277

تربية نوعية الزقازيق 277

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس 277

تربية طفولة مبكرة دمنهور 277

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 277

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 276

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 276

تجارة انتساب موجه العريش 276

زراعة دمياط رياضة 276

زراعة كفر الشيخ رياضة 276

تجارة انتساب موجه سوهاج 276

تربية السويس 276

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 276

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات علوم 276

حقوق دمياط 275

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275

دار العلوم الفيوم 275

تربية حلوان رياضة 275

تربية بنات عين شمس 274

إعلام القاهرة رياضة 274

تربية طفولة مبكرة القاهرة 273

تربية نوعية طنطا 273

آداب القاهرة 273

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم 273

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 273

تربية نوعية كفر الشيخ 272.5

تربية طفولة مبكرة الفيوم 272

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 272

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 272

حقوق انتساب موجه الزقازيق 272

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 272

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم 272

دار العلوم أسوان 271

تربية الوادي الجديد 271

فنى صحي جنوب الوادي رياضة 271

زراعة الزقازيق رياضة 271

آداب المنصورة 271

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة 270

تربية بني سويف 270

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 270

تربية طفولة مبكرة المنيا 270

تربية طفولة مبكرة مطروح 270

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية اطراف صناعية 269

فنى تمريض بني سويف 269

تربية بنها رياضة 269

تربية العريش 269

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 269

دار العلوم المنيا 269

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 269

تربية طفولة مبكرة بني سويف 268

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 268

معهد فني صحى رياضه امبابة 268

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 268

تربية نوعية الإسكندرية 267

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 267

تربية نوعية المنصورة 267

آداب الزقازيق 267

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 265

زراعة الفيوم رياضة 265

تربية (طفولة) الإسكندرية 265

تربية الفيوم رياضة 265

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 264

تربية مدينة السادات رياضة 264

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 264

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 264

تربية (طفولة) دمنهور 264

تربية نوعية المنيا 264

إعلام المنوفية رياضة 263

آداب بنها 263

زراعة بنها رياضة بمشتهر 263

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية اطراف صناعية 263

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 262.5

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 262

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 262

معهد فني صحى رياضه سوهاج 262

آداب الإسكندرية 262

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم 262

حقوق الإسكندرية 261

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 261

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 260

حقوق القاهرة 260

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 260

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 260

فنى تمريض الفيوم 260

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 260

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 260

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين 259

آداب عين شمس 259

حقوق جنوب الوادي 259

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 259

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 259

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 259

سياحة وفنادق الإسكندرية 258.1

آداب طنطا 258

تربية دمياط 258

حقوق بني سويف 258

آداب بور سعيد 258

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية اطراف صناعية 257

آداب كفر الشيخ 257

آداب المنوفية بشبين الكوم 257

أقتصاد منزلى العريش 257

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 257

تربية بنات عين شمس رياضة 257

حقوق عين شمس 257

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 257

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 256

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 256

معهد فني صحى رياضه اسيوط 256

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 256

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 256

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 255

معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة 255

تربية نوعية أسيوط 255

آداب دمنهور 255

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 255

حقوق الفيوم 255

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 255

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 254

حقوق المنصورة 254

آداب حلوان 254

حقوق أسيوط 254

تربية (طفولة) عين شمس 254

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 254

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 253

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 253

حقوق أسوان 253

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 253

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 253

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 253

حقوق بنها 252

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 252

حقوق طنطا 252

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 252

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 251

تربية دمنهور رياضة 251

المعهد العالى للهندسة ببلبيس 251

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة 250

آداب انتساب موجه الإسكندرية 250

أقتصاد منزلى بنات عين شمس 250

تربية نوعية القاهرة 250

معهد فني صحى رياضه اسوان 250

آداب الفيوم 250

آداب و علوم إنسانية السويس 250

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 250

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

آداب دمياط 249

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 249

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 249

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 249

آداب انتساب موجه القاهرة 249

آداب انتساب موجه الزقازيق 249

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 248

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 248

حقوق حلوان 248

تربية نوعية جنوب الوادي 248

آداب أسوان 248

آداب بنات عين شمس 248

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف 248

تربية (طفولة) جنوب الوادي 247

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247

آداب العريش 247

حقوق المنوفية بشبين الكوم 247

إعلام بني سويف رياضة 247

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

إعلام جنوب الوادي رياضة 246

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

آداب بني سويف 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 246

سياحة وفنادق مطروح 246

سياحة وفنادق المنيا 246

آداب المنيا 246

حقوق مدينة السادات 246

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 246

آداب أسيوط 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 246

آداب الوادي الجديد 246

آداب جنوب الوادي 246

آداب سوهاج 246

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 246

■ وجاءت الحدود الدنيا للشعبة الأدبية على النحو التالي:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354

ألسن كفر الشيخ 351

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 348

سياسة واقتصاد السويس 345

سياسة واقتصاد بني سويف 340

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 338

ألسن عين شمس 338

ألسن الفيوم 337

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 333

ألسن بني سويف 333

ألسن المنيا 332

ألسن سوهاج 331

إعلام القاهرة 330

ألسن أسوان 330

ألسن الأقصر 329

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 328

إعلام المنوفية 327

آثار دمياط 326

آثار عين شمس 324

آثار القاهرة 323

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 323

حقوق سوهاج 323

إعلام بني سويف 321

آثار و لغات مطروح 320

آثار الفيوم 319

الاعاقة والتأهيل بني سويف 319

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 319

آثار أسوان 318

آثار الأقصر 317

آثار سوهاج 316

إعلام جنوب الوادي 316

آثار جنوب الوادي 315

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315

تربية الإسكندرية 312

تربية الزقازيق 312

تربية بور سعيد 311

تربية عين شمس 310

تربية المنصورة 308

تربية طنطا 307

آداب العريش 303

فنون جميلة (فنون) حلوان 303

تربية بنها 303

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 302

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 301

آداب القاهرة 300

فنون جميلة (فنون) المنصورة 299

تربية دمنهور 298

تربية المنوفية بشبين الكوم 298

تربية مطروح 296

حقوق دمياط 296

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 296

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 296

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 295

تربية طفولة مبكرة المنصورة 293

تربية حلوان 293

تجارة المنصورة 292

تربية المنيا 292

تجارة دمياط 292

آداب عين شمس 291

تجارة القاهرة 291

آداب الإسكندرية 290

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 290

تربية مدينة السادات 290

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 290

تجارة الإسكندرية 289

فنون جميلة (فنون) المنيا 288

تجارة الزقازيق 288

تربية الفيوم 287

تجارة جنوب الوادي 287

فنون جميلة (فنون) أسيوط 287

آداب حلوان 286

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية 286

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 285

تجارة عين شمس 285

سياحة وفنادق الإسكندرية 285

تربية كفر الشيخ 285

حقوق كفرالشيخ 285

تربية طفولة مبكرة المنوفية 284

آداب المنصورة 284

تجارة و إدارة أعمال حلوان 284

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 283

تربية بنات عين شمس 283

تربية (طفولة) طنطا 282

تربية جنوب الوادي 282

تربية طفولة مبكرة أسيوط 282

تربية السويس 282

فنون جميلة (فنون) الأقصر 282

آداب بور سعيد 282

آداب بنها 281

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 280

آداب انتساب موجه القاهرة 280

تربية سوهاج 280

تربية (طفولة) الإسكندرية 280

تجارة بور سعيد 279

تربية أسيوط 279

تجارة انتساب موجه القاهرة 279

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 278

تربية رياضية بنات بنها 278

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

تربية جنوب الوادي بالغردقة 278

تربية طفولة مبكرة القاهرة 277

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 277

تجارة بنها 277

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 276

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 276

آداب و علوم إنسانية السويس 276

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 276

دار العلوم القاهرة 275

تربية طفولة مبكرة دمنهور 275

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 275

آداب انتساب موجه عين شمس 275

تجارة كفر الشيخ 275

تربية نوعية الزقازيق 275

آداب الزقازيق 274

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 274

تربية بني سويف 274

تجارة انتساب موجه عين شمس 274

تجارة انتساب موجه المنصورة 274

آداب طنطا 274

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 274

حقوق جنوب الوادي 273

تربية دمياط 273

تربية (طفولة) عين شمس 273

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 273

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 273

تربية طفولة مبكرة الفيوم 273

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272

آداب بنات عين شمس 272

آداب انتساب موجه حلوان 272

آداب الوادي الجديد 272

تربية نوعية القاهرة 272

تربية طفولة مبكرة مطروح 272

تجارة أسوان 271

تجارة دمنهور 271

تجارة طنطا 271

حقوق المنيا 271

آداب دمياط 271

تجارة انتساب موجه دمياط 271

تجارة انتساب موجه الزقازيق 271

آداب انتساب موجه المنصورة 270

تجارة المنوفية بشبين الكوم 270

آداب المنوفية بشبين الكوم 270

تجارة السويس 270

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 270

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 270

تربية طفولة مبكرة بني سويف 270

تربية نوعية الإسكندرية 269

آداب دمنهور 269

تربية طفولة مبكرة المنيا 269

تجارة العريش 269

آداب انتساب موجه بنها 269

تجارة انتساب موجه بنها 268

تجارة بني سويف 268

آداب كفر الشيخ 268

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 268

تربية نوعية طنطا 268

آداب الفيوم 268

حقوق القاهرة 267

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267

تربية (طفولة) كفر الشيخ 267

سياحة وفنادق المنصورة 267

تجارة مدينة السادات 266

آداب أسوان 266

تجارة أسيوط 266

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 266

حقوق انتساب موجه سوهاج 265

تجارة سوهاج 265

حقوق عين شمس 265

آداب انتساب موجه العريش 265

تربية نوعية المنصورة 265

تربية (طفولة) السويس 265

آداب انتساب موجه الزقازيق 265

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 264

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 264

آداب بني سويف 263

تجارة انتساب موجه دمنهور 263

تجارة انتساب موجه بور سعيد 263

آداب انتساب موجه طنطا 263

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263

تربية الوادي الجديد 263

آداب انتساب موجه بور سعيد 263

تجارة انتساب موجه أسوان 262

تربية نوعية عين شمس 262

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 262

حقوق الإسكندرية 262

آداب انتساب موجه دمنهور 262

تجارة انتساب موجه طنطا 262

تجارة انتساب موجه السويس 262

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 262

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 262

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 262

تجارة انتساب موجه العريش 261

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261

تربية (طفولة) دمنهور 261

حقوق انتساب موجه القاهرة 261

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261

آداب انتساب موجه الفيوم 261

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 261

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 261

آداب انتساب موجه دمياط 261

تربية نوعية بور سعيد 260

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 260

حقوق انتساب موجه عين شمس 260

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 260

تجارة انتساب موجه أسيوط 260

تجارة انتساب موجه بني سويف 260

حقوق الزقازيق 260

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 260

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 260

تجارة انتساب موجه سوهاج 259

آداب أسيوط 259

آداب انتساب موجه أسوان 259

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258

تربية (طفولة) جنوب الوادي 258

آداب سوهاج 258

حقوق حلوان 258

آداب المنيا 258

آداب انتساب موجه بني سويف 258

حقوق بنها 257

حقوق انتساب موجه حلوان 257

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257

آداب جنوب الوادي 257

حقوق المنصورة 256

حقوق أسوان 256

آداب انتساب موجه أسيوط 256

حقوق أسيوط 256

حقوق الفيوم 256

آداب انتساب موجه المنيا 256

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256

آداب انتساب موجه سوهاج 255

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255

تربية نوعية المنيا 255

حقوق بني سويف 255

تربية نوعية كفر الشيخ 255

حقوق انتساب موجه بنها 255

تربية نوعية بنها 255

حقوق طنطا 255

حقوق المنوفية بشبين الكوم 254

دار العلوم الفيوم 254

حقوق انتساب موجه الزقازيق 254

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 253

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253

حقوق مدينة السادات 252

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 252

دار العلوم المنيا 252

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 252

حقوق انتساب موجه طنطا 251.5

حقوق انتساب موجه المنصورة 251

حقوق انتساب موجه بني سويف 251

سياحة وفنادق مطروح 251

حقوق انتساب موجه أسوان 251

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 251

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 251

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 251

دار العلوم أسوان 251

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 251

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 250

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250

دار العلوم انتساب موجه المنيا 250

تربية نوعية الفيوم 250

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 250

تربية رياضية بنات دمياط 250

حقوق انتساب موجه أسيوط 250

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم 249

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 249

أقتصاد منزلى حلوان 249

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

تربية نوعية أسيوط 249

تربية نوعية جنوب الوادي 249

خدمة اجتماعية حلوان 249

أقتصاد منزلى العريش 248

تربية (طفولة) سوهاج 248

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 248

سياحة وفنادق الفيوم 248

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 246

سياحة وفنادق المنيا 246

تربية نوعية دمياط 246

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

الفني لترميم الآثار بالاقصر 246

خدمة اجتماعية الفيوم 246

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 245

خدمة اجتماعية أسوان 245

تربية نوعية المنوفية بأشمون 245

تربية فنية المنيا 245

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 244

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 244

خدمة اجتماعية أسيوط 244

تربية نوعية فنية طنطا 244

تربية (طفولة) الوادي الجديد 244

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 243

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 243

تربية نوعية فنية الزقازيق 243

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 241

الفني التجارى بالروضه 241

الفني التجارى ببنها 240

تربية أسوان 240

الفني التجارى بدمنهور 240

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 240

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 240

تربية نوعية مطروح 240

تربية رياضية بنين الإسكندرية 239

تربية نوعية فنية أسيوط 239

تربية نوعية موسيقية طنطا 238