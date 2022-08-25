برواتب 5 آلاف جنيه.. وظائف خالية فى الجيزة (الشروط والتقديم)

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن مجموعة من فرص العمل فى إحدى شركات الأمن ضمن فرص العمل التى يوفرها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن مجموعة من فرص العمل فى إحدى شركات الأمن ضمن فرص العمل التى يوفرها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة. وأوضحت المحافظة، أن الرواتب تتراوح ما بين 3200 جنيه وتصل إلى 5 آلاف جنيه، على أن يكون السن من 20 عاما وحتى 50 عاما، كما تقبل الطلبة.

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