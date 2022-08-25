شيخ الأزهر يقرر مضاعفة منحة الأسر الأكثر احتياجا مع بداية الدراسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 11:23 صباحاً - ضمن مبادرات الأزهر قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مضاعفة منحة شهر ستنمبر لمستحقى الزكاة والصدقات وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد على أن يتم الصرف بدأء من 1 ستمنبر 2022 من جميع مكاتب البريد حيث ستحصل الأسرة خلال شهر ستنمبر على ضعف المنحة الشهرية التى قررها لها بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر .

ويأتى ذلك القرار فى إطار دعم بيت الزكاة والصدقات للأسر غير قادرة لتوفير مستلزمات الدراسة لأبنائها ومساعدتهم فى تحمل نفقات الحياه

ويبلغ عدد المستفديين من برنامج المنحة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى حوالى نصف مليون شخص من كافة المحافظات تصرف لهم بشكل منتظم لهم على مدار العام . ويعمل بيت الزكاة على تحديث قائمة المستحقين للصرف النقدى بشكل منتظم واضافة مستحقين جدد لها بعد استفيائهم كافة الشروط والضوابط الشرعية للاستحقاق وبحث حالاتهم الاجتماعية عن طريق عمل لجان البحث التابعه للبيت الزكاة .

كما يقدم بيت الزكاة المساعدات النقدية المباشرة للأسر الفقيرة الذين ينفتقرون الى تلبية متطلبات الحياة المعيشية وتندرج هذة المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففه عن السؤال وقد اسس بيت الزكاة والصدقات المصرى على هذة الشريحة من المجتمع لايمانه بحاجة الماسة الى مد يد العون والمساعدة وذلك تحت اشراف فضلية الامام الأكبر ومشاركة مجلس إدارة بيت الزكاة والصدقات من نخبة من اكبار المسؤلين والشخصيات العامه مع تاكيد شيخ الازهر على منع تصوير أى اسرة وهى تتلقى الاعانات او المنحه الشهريه حفاظا على كرامتهم وان تصلهم فى سريه تامه .

وعلى جانب آخر قرر الدكتور سلامه داود القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر صرف مكافئة الف جينه للعاملين بالجامعة .