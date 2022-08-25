أخبار مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا رئاسيًا بشأن تعاون مصرى أمريكى بالعلوم والتكنولوجيا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٢١ بشأن الموافقة علي اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى الموقعة بتاريخ ١١ مارس ٢٠٢١.

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس السيسى، رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة علي التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا الموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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