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سفير الكويت الجديد بالقاهرة: علاقات البلدين اخوية وراسخة وتتسم بتطابق وجهات النظر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - اكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة المندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية اهمية العلاقات الاخوية بين مصر والكويت مؤكدا انها راسخة وعريقة وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التى تهم الأمتين العربية والإسلامية .

وأوضح الغانم الذى وصل الي القاهرة تمهيدا لممارسة مهام عمله بعد تقديم اوراق اعتماده الى وزارة الخارجية أن التعاون بين البلدين الشقيقين يتسم بسمات اخوية خاصة وتفاهم رسمي واسع تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام بما ينسجم مع عمق الترابط الرسمى والشعبى بين البلدين ، مشيرا إلى وجود آلاف الدارسين الكويتيين فى الجامعات المصرية ، فضلاً عن ما يزيد علي الف شركة كويتية تعمل منذ سنوات طويلة من اجل تدعيم الاقتصاد الوطني في مصر .

وأعرب الغانم عن تطلعه الي تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والى تفعيل التعاون العربي المشترك عبر دعم دور الجامعة العربية بما يسهم في تلبية الاهداف والطموحات المشتركة في هذه المرحلة المهمة من التاريخ العربي .

وكان السفير غانم صقر الغانم قد شغل قبل تكليفه بالعمل في القاهره منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ونائب رئيس لجنة الحدود في وزارة الخارجية ، وعضو مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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