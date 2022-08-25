بعد قليل.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات (الرابط)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

فى هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم العالى، عن إعلان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، نتائج المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

رابط نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات من هنا

وأغلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مساء الثلاثاء، باب تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الثلاثاء 255 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد 2022/2023.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من هنا

وأضاف عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلى بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب فى عملية التنسيق الإلكترونى من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.



نصائح قبل التقديم فى تنسيق الجامعات 2022 للمرحلة الثالثة

ونصحت الوزارة بترتيب الرغبات قبل التسجيل على موقع التنسيق الإلكترونى، حيث يمكن ذلك الطالب من الالتحاق بالكلية التى يرغب فيها.

وشددت على ضرورة عدم منح الرقم السرى لأى شخص حتى لا يعدل الرغبات، مع عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية والتسجيل عبر موقع التنسيق.