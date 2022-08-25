هنعالج ولادنا.. تنظيم قافلة طبية فى جراحات الأطفال بـ سوهاج التعليمى

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القافلة الطبية المتخصصة فى جراحات الأطفال بمستشفى سوهاج التعليمى، بالتعاون مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى أحمد ماهر التعليمى، خدمة لأهالى محافظة سوهاج ولرفع كفاءة الطاقم الطبى لمستشفى سوهاج التعليمى، وعلى مدار يومين متتاليين تحت رعاية محمد فوزى السوده رئيس الهيئة، وبمتابعة مستمرة وتنسيق من وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة.





وصرح الدكتور محمد فوزى السوده رئيس الهيئة، بأن الهيئة تواصل العمل على مدار الساعة نحو تحقيق التكامل النموذجى بين وحداتها وتبادل الخبرات بينها، بحيث تعمل جميعا فى تناغم يتسق وما تبذله القيادة السياسية من جهود وما تؤكد عليه من مبادرات تعلى من أهمية صحة أطفال مصر وما يمثلوه من ثروة مصر البشرية القادمة.

وتأتى القافلة التدريبية التشغيلية فى إطار نهج هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فى نشر الوعى بتخصص جراحة الأطفال وفى إطار تبنيها لحملة "هنعالج ولادنا" والتى تهدف الى مد جسور الثقة والتواصل بين الهيئات والجهات والجامعات والقيادات وجعل خدمة المريض هو الهدف الأسمى للعمل الطبى والاستفادة من كوادرها الواعدة فى نشر العلم والتدريب وإنشاء مركز تدريبية وخدمية لخدمة أولادنا.

وأفاد وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية بأن القافلة التدريبية لتخصص جراحة الأطفال بمستشفى سوهاج التعليمى، تم بالتنسيق الكامل عن طريق المكتب الفنى بالهيئة، ولاقت كل الترحاب من أهلنا بسوهاج، وتم تذليل العقبات من إدارة المستشفى من خلال أحمد عز العرب مدير عام المستشفى وعادل محمد عبد المنعم نائب مدير المستشفى ورومانى زغلول لبيب رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى مع الفريق الطبى الذى ترأسه هانى إمبابى استشارى جراحة الأطفال ومدير عام مستشفى أحمد ماهر التعليمى، ومحمد نصر استشارى جراحة الأطفال ، وحمد بيومى أخصائى جراحة الأطفال، ومصطفى عبد المجيد طبيب مقيم جراحة الأطفال، حيث تولى الهيئة اهتماما متزايدا بتنظيم القوافل الطبية بصعيد مصر من أجل تقديم كل ما هو جديد طبيا لأبناء الوطن بمحافظات الصعيد.

ومن جهته أوضح هانى امبابى مدير مستشفى احمد ماهر التعليمى ورئيس القافلة، أن الفريق الطبى نجح فى إجراء 39 عمليه جراحيه من عمليات جراحة التشوهات الخلقية فى الأطفال المتعددة واشتملت القافلة على إجراء جراحات مناظير للأطفال حيث تم إجراء 6 عمليات بالمنظار منها خصية معلقة وفتق إربى واستئصال زائدة دودية بالمنظار.

كما تم تدريب الأطباء المقيمين الحاصلين على دورات المناظير فى مركز تدريب هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وكان التدريب عمليا حيث تم إجراء 33 عملية أخرى شملت شفة ارنبية، إحليل سفلى مرتجع، التصاق أصابع، تليف خلقى بالأصابع، عينة من المستقيم، كيس رغامى بالرقبة، ناسور بالرقبة، فتق اربى، فتق سرى، خصية معلقة، استئصال زائدة دودية منفجرة بالمنظار.