محافظ الدقهلية: النزول بتنسيق القبول بالثانوى العام لـ240 درجة

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية النزول بتنسيق للقبول بالصف الأول الثانوى العام 2022 - 2023 للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام الى 240 درجة بدلا من 244 درجة وذلك تحقيقا لصالح الطلاب الناجحين بالمرحلة الاعدادية وتخفيفا عن أولياء الأمور.





كما قرر مختار النزول لدرجات القبول بالثانوى العام نظام الخدمات من 200 درجة إلى 195 درجة لتوفير فرص التعليم للحاصلين على الإعدادية العامة بمدارس المرحلة الثانوية ولم يحصلوا على مجموع درجات التنسيق المقررة لفصول الثانوى العام.

كما قرر محافظ الدقهلية تخفيض درجات القبول للناجحين فى الشهادة الاعدادية للالتحاق بالتعليم الفنى الزراعى والتجارى الى الحد الأدنى للمجموع 140 درجة لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للمجموع للالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية، وكذلك النزول بدرجات الالتحاق بالتعليم الفنى الصناعى الفندقى الى 228 درجة والصناعى نظام ال 3 سنوات إلى 205 درجات.

وقال المحافظ إن الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مضيفا أن الدولة تنفق المليارات للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا.

جدير بالذكر أن عدد الناجحين فى الشهادة الإعدادية هذا العام بالدقهلية بلغ 102 ألف و865 طالبا وطالبة بنسبة 86.3%، مضيفا أنه وفقا لدرجات القبول سيتم توزيع الطلاب المقبولين على 959 فصلا بمدارس الثانوى العام بنطاق المحافظة وذلك وفقا لدراسة الإحصاء التكرارى المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين فى شهادة إتمام مرحلة التعليم الاساسى.