تكثف تدريب الفرق الطبية استعدادا لافتتاح عيادات الصحة النفسية للمرأة

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وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن التدريب يأتى استعدادًا لافتتاح عدد من العيادات الخاصة بالصحة النفسية للمرأة، ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمهارات وقدرات الفرق الطبية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرأة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتور منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن التدريب تضمن عدد من الموضوعات الخاصة بصحة المرأة النفسية، ومنها (الاكتشاف المبكر للأمراض النفسية، والإسعافات النفسية الأولية فى حالات الطوارئ، والحالات التى تستدعى تدخل طبيب نفسى متخصص).
وبدوره، وجه الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بتفعيل عيادات الصحة النفسية للمرأة فى المستشفيات التعليمية بدء من مستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والولادة والأطفال.
وعقب انتهاء التدريب، جرى تسليم الشهادات للمتدربين، بحضور الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رانيا زكريا، مدير عام الإدارة العامة لشئون مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بمقر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
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