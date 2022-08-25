انت الان تتابع خبر عاجل – الإسكان تحذر أهالي هذه المناطق : الغلق والتشميع مصير شقتك في هذه الحالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار عن قيام جهاز تنمية حدائق أكتوبر حملات موسعة بشكل مستمر على جميع الوحدات السكنية الموجودة في نطاق المدينة بالكامل.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الهدف من هذه الحملات المستمرة هي لضمان عدم تحويل المشروعات إلى مناطق عشوائية، ومخالفة قرارات التخصيص وتحويل الوحدات إلى أنشطة مخالفة.

من جانبه أكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر، أن الجهاز قام بالعديد من الحملات خلال الفترة الماضية على المنطقة الثانية ابني بيتك، الصفوة، والمنطقة الأولي ابني بيتك وذلك لمحاصرة العشوائية، والقضاء على المخالفات في وحدات الإسكان القومي وإسكان الشباب والإسكان الاجتماعي مشيراً أن الغلق والتشميع هو مصير المخالفين.