انت الان تتابع خبر عاجل – تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى لـ” الدور الثاني للثانوية العامة” على الفيس بوك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فوجئ طلاب الثانوية العامة منذ قليل، بتداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى علي جروبات الغش الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام بعد بدء اللجان بدقائق قليلة.

ونشرت أسئلة امتحان مادة امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة داخل محافظة القاهرة وعدد أخر من محافظات الجمهورية، حيث ظهرت ورقة الأسئلة المتداولة بكود الامتحان وأيضا العام الدراسي 2021،2022، الدور الثاني.

من جانبها أعلنت غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم الفني منذ قليل أنه يجري حالياً التحقق من الأسئلة والإجابات المتداولة، وذلك بعد نجاح نجح فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات من ضبط الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الثالث الثانوي.