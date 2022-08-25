انت الان تتابع خبر عاجل – هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس : انخفاض طفيف في درجات الحرارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث تحسن في درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022، حيث سوف يتحدث انخفاض طفيف فيها على مدار ساعات النهار والليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، و جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية في ساعات الليل.

وأشارت، نسب الرطوبة سوف ترتفع، حيث أنها تسجل 95% على السواحل الشمالية، و85% على محافظات القاهرة الكبرى مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24 أغسطس 2022:

1- القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.