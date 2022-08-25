انت الان تتابع خبر بالأسماء – مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بـ”الشرقية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقى 3 شباب مصرعهم، إثر حادث تصادم وقع صباح اليوم، الخميس، سيارة بين دراجتين بخاريتين في طريق صان الحجر – أولاد صقر في محافظة الشرقية، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة الشرقية بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف الجثامين إلى مستشفى صان الحجر المركزي إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.

وأوضح التقرير الطبي إلي مصرع كلا من جمال عبدالحليم عبدالغفار، علي عبدالرزاق علي عبدالرزاق قلقل، وأحمد علي حسين، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز صان الحجر