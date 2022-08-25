انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تصدر قرار فجائي بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي، قرارً هاماً صباح اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس، حول تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني التي تجري خلال هذه الأيام في جميع محافظات مصر العربية.

وأكدت وزارة التعليم أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني سوف تكون مشابهة للدور الأول، حيث سوف يتم تصحيحها بطريقة إلكترونية فقط دون أي تدخل من العنصر البشري نهائياً في عملية التصحيح لضمان عدم حدوث أي تلاعب فيها.

وأضافت الوزارة أن عملية التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي سوف تتم داخل الكنترولات الخاصة بهذه المرحلة التعليمية وذلك بعد الانتهاء من فصح الأسئلة.