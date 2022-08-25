انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تبشر جموع أصحاب المعاشات بالزيادة الجديدة : الصرف الأسبوع الجاي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن سوف يتم البدء في صرف معاشات سبتمبر بداية من نهاية الأسبوع القادم وبالأخص يوم الخميس المقبل الذي سوف يوافق الأول في الشهر الجديد.وأوضحت وزارة التضامن أن عملية الصرف سوف تبدأ بالشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد وتضم من يحصلون على أقل من 1000 جنيه شهرياً من الخزانة العامة للدولة