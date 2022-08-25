انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات – قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”الغربية” والان مع التفاصيل

موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربية

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة الغربية، بيان هام اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من شهر أغسطس 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

وأكدت شركة كهرباء الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات بداية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصر نفس اليوم إجراء أعمال الصيانة شارع مستشفى الصدر، وامتداد شارع الترعة من عبد السلام عارف.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الغربية

وحددت شركة كهرباء الغربية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل عدد من مناطق مدينة المنصورة وهي شارع مستشفى الصدر، وامتداد شارع الترعة من عبد السلام عارف