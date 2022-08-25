انت الان تتابع خبر أسئلة اختبارات مركز تقييم القدرات والمسابقات.. الحكومة بتقدمها لوظائف معلم مساعد والان مع التفاصيل

وظيفة معلم مساعد

رياض - احمد صلاح - يحرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على متابعة استعداد عقد الاختبار الإلكتروني، وهو المخصص للمتقدمين لشغل 15 ألف و187 وظيفة معلم مساعد “مرحلة رياض الأطفال”، وتقدم لكلاً من يريدون التقديم فيها.

وقام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستعراض تقريراً عرضه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركز للتنظيم والإدارة، ويعلن عقد الاختبارات في مركز تقييم القدرات والمسابقات لشغل 15 ألفاً و187 وظيفة معلم مساعد “مرحلة رياض الأطفال من إجمالي 36 الفاً و235 متقدماً توافرت فيهم جميع الشروط، ووصل عدد المتقدمين 45 الفاً و666 متقدماً، وهذا في المسابقة التي تم الكشف عنها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.

أسئلة اختبارات مركز تقييم القدرات والمسابقات للمعلم المساعد

وأعلم مدبولي أن الدولة تقدر وظيفة المعلم السامية، والتوجيهات للحكومة بأهمية اختيار أفضل المتقدمين للتدريس لكل الطلاب، والتشديد على توفير الكفاءة والجدارة وهما المعيار الوحيدة للحصول على وظيفة في الجهاز الإداري الخاص بالدولة، ويعتبر مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونياً بدون أي تخل بشري، وهذا ما يساعد في تقوية مبادئ الحكومة والنزاهة والشفافية، ويتم الاستعلام عن موعد اختباراتهم من خلال هذا الرابط.