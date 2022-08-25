انت الان تتابع خبر موقع الزهراء للمدن الجامعية.. مخصص لكل المدن بجميع المحافظات الحقوا مكانكم فيهم والان مع التفاصيل

موقع الزهراء للمدن الجامعية بكل المحافظات

رياض - احمد صلاح - فتح موقع الزهراء للمدن الجامعية بكل المحافظات باب التقديم للإقامة فيها، وهي تتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة عن طري الموقع الرسمي للمدن، وذلك بعدما يقدم الطلاب خلال الموقع، ويطبع تسجيل طلب الالتحاق ويحتفظ به إلى حين ظهور النتيجة وقبوله او عدمه.

وكشف موقع الزهراء للمدن الجامعية بجميع المحافظات عن شروط إقامة الطلاب في المدن الجامعية، ويتم التقديم من هنا، ولابد أن يتبع الطالب الشروط الآتية للإقامة فيها:

يكون الطالب مقيد في أي من كليات الجامعة “انتظام” وليس انتساب.

وأن لا يكون من سكان المدينة أو المناطق القريبة من المدينة الجامعية.

والأولوية للقبول تكون على حسب قواعد ونسب مجلس إدارة المدن.

وأن لا يكون المتقدم قد تم توقيع العقوبة التأديبية عليه.

ولا يكون راسب.

ويكون لائق صحياً.

ولا يكون الطالب متزوج.

ولا يكون مديون بمستحقات سابقة للمدن الجامعية أو أي مستحقات أخري.

وأن لا يكون قد وقع عليه عقوبة إنذار بالحرمان من الإقامة في المدن الجامعية.

أوراق القبول في المدن الجامعية