انت الان تتابع خبر موقع الزهراء للمدن الجامعية.. مخصص لكل المدن بجميع المحافظات الحقوا مكانكم فيهم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فتح موقع الزهراء للمدن الجامعية بكل المحافظات باب التقديم للإقامة فيها، وهي تتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة عن طري الموقع الرسمي للمدن، وذلك بعدما يقدم الطلاب خلال الموقع، ويطبع تسجيل طلب الالتحاق ويحتفظ به إلى حين ظهور النتيجة وقبوله او عدمه.
موقع الزهراء للمدن الجامعية بكل المحافظات
وكشف موقع الزهراء للمدن الجامعية بجميع المحافظات عن شروط إقامة الطلاب في المدن الجامعية، ويتم التقديم من هنا، ولابد أن يتبع الطالب الشروط الآتية للإقامة فيها:
- يكون الطالب مقيد في أي من كليات الجامعة “انتظام” وليس انتساب.
- وأن لا يكون من سكان المدينة أو المناطق القريبة من المدينة الجامعية.
- والأولوية للقبول تكون على حسب قواعد ونسب مجلس إدارة المدن.
- وأن لا يكون المتقدم قد تم توقيع العقوبة التأديبية عليه.
- ولا يكون راسب.
- ويكون لائق صحياً.
- ولا يكون الطالب متزوج.
- ولا يكون مديون بمستحقات سابقة للمدن الجامعية أو أي مستحقات أخري.
- وأن لا يكون قد وقع عليه عقوبة إنذار بالحرمان من الإقامة في المدن الجامعية.
أوراق القبول في المدن الجامعية
- يتوجه الطالب لمكتب تنسيق القبول في المدن الجامعية، وهذا بعد ظهور نتيجة على الموقع، ويسحب ملف الالتحاق بعد سداد القيمة الخاصة به.
- وتقديم كل ما يثبت محل الإقامة سواء إيصال كهرباء أو مياه أو غاز أو فاتورة تليفون.
- وتقديم البطاقة الشخصية وصورة منها.
- تقديم أصل وصورة بطاقة الترشيح للاطلاع عليها.
- 6 صور شخصية حديثة مكتوب على ظهرها أسم الطالب ومختوم بختم الكلية من الخلف.
- وإيصال سحب الملف واستكمال كل الدمغات.
- القبول في المدينة الجامعية، ويكون طبقاً للنسبة المئوية لدرجات الطلاب من الأعلى للادني.