فيضان النيل.. خبير مائي يبشر المواطنين بأكثر منطقة يصل لها الماء الكثير والخير

انت الان تتابع خبر فيضان النيل.. خبير مائي يبشر المواطنين بأكثر منطقة يصل لها الماء الكثير والخيروالان مع التفاصيل

موعد زيادة فيضان النيل

رياض - احمد صلاح - قام خبير المياه بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي بالتعليق على البيان اليومي للجنة الفيضان، وذلك بخصوص انتهاء التخزين الثالث لسد النهضة الإثيوبي، ومن المتوقع أن تزيد بشكل كبير في الفترة القادمة.

وأعلن شوقي في منشور من خلال صفحته الرسمية على فيس بوك أن البيان اليومي للجنة الفيضان، كشف أن محطة الخرطوم وصلت إلي مستوى الفيضان 16.50 متر يوم 22 أغسطس، وتأخر حوالي 3 أسابيع عن العام الفائت بسبب التخزين الثالث، وايضاً كان الرقم القياسي 17.66 متر في 6 سبتمبر 2020، ومن المرجح أن يزداد قليلاً في منتصف سبتمبر المقبل.

أكثر منطقة يصل لها فيضان النيل

وقال “سجل مقياس مقياس الديم على النيل الأزرق بعد سد النهضة عند الحدود السودانية الإثيوبية 550 مليون متر مكعب ليوم 22 أغسطس (أقل من معدل العام الماضي ب 64 متر مكعب”، والنيل الأزرق لم يوضح حتى الآن تأخر مرور ميان الفيضان أعلي الممر الأوسط.