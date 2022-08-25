انت الان تتابع خبر تعيين العمالة المؤقتة.. تعرف على الشروط والوظائف الخالية والمرتبات عشان تلحق تقدم والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام قانون الخدمة المدنية بتحديد في المادة 187 من اللائحة التنفيذية، وذلك بشروط تعيين العمالة المؤقتة، وهي التي لابد أن تتوفر في الشخص الذي يتعاقد عليها للتعين فيها، وتعد من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الجميع.
شروط تعيين العمالة المؤقتة
- أن يكون التعاقد قد تم الاتفاق عليه قبل 30 يونيو 2016.
- واستكمال شروط شغل الوظائف التي سوف يتم التعيين عليها.
- وان يكون التعيين على الوظائف الخالية وممولة في الموازنة الموحدة.
- وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل رسمي من كل العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وأيضاً موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، وذلك على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
- ويسير الحكم الخاص بهذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30 أبريل 2012 إلى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسميين في الباب الأول.
الوظائف الخالية للعمالة المؤقتة
وجاء في المادة 72 بقانون الخدمة المدنية، وذلك على أن يعين في أدني الدرجات بند الأجور الثابتة في الباب الأول لأجور كل من مر على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل، والوظائف التي تأتي في الموازنة الموحدة والشرط استكمال شروط العمل في هذه الوظائف وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.
وينطبق الحكم الخاص بالفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بكل الجهات التي تخضع إلى أحكام قانون الخدمة المسند لها شغل الوظيفة العامة لـ 30 يونيو 2016، وهذا كله يأتي على النحو الذي ظهرها اللائحة التنفيذية.