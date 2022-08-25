تعيين العمالة المؤقتة.. تعرف على الشروط والوظائف الخالية والمرتبات عشان تلحق تقدم

الوظائف الخالية للعمالة المؤقتة

وجاء في المادة 72 بقانون الخدمة المدنية، وذلك على أن يعين في أدني الدرجات بند الأجور الثابتة في الباب الأول لأجور كل من مر على بند أجور موسمين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل، والوظائف التي تأتي في الموازنة الموحدة والشرط استكمال شروط العمل في هذه الوظائف وتعاقده قبل 30 يونيو 2016.

وينطبق الحكم الخاص بالفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بكل الجهات التي تخضع إلى أحكام قانون الخدمة المسند لها شغل الوظيفة العامة لـ 30 يونيو 2016، وهذا كله يأتي على النحو الذي ظهرها اللائحة التنفيذية.