انت الان تتابع خبر سبب حبس ابنه حسن راتب.. متهمة في قضية كبيرة اعرفوا تفاصيلها من هنا والان مع التفاصيل

سبب حبس ابنه حسن راتب

رياض - احمد صلاح - قامت محكمة جنوب القاهرة بمعاقبة ابنة رجل الأعمال حسن راتب بالحبس لمدة عام، وبدا الكثيرين يتسألون حالياً عن سبب حبس ابنه حسن راتب، وذلك لأنها من الشخصيات العامة في المجتمع المصري.

وأكدت المحكمة ان السبب وراء حبس ابنه حسن راتب، هو اتهامها بالاستيلاء على محطة خلط خرسانية جاهزة لسعة 100 متر مكعب بدون وجه حق أو أي سند قانوني معها، وتقدم أحد المحامين ببلاغ ضد ابنه حسن راتب بسبب اتهامها بالاستيلاء على محطة خلط خرسانة وهي سعتها 100 متر وأنها حصلت عليها بموجب عقد إيجار للمحطة.

تفاصيل جريمة ابنه حسن راتب

وأعلن المحاني في بلاغه أن المشكو في حقها ابنة حست راتب المحبوس حالياً على ذمة اتعامه فضية الآثار الكبرى، وحصلت على خلط خرسانة بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 فبراير 2018، وأيضاً محضر تسلم محطة خلطة مؤرخ 15 فبراير 2018 مكونة من 14 بند رئيسياً بقيمة إجمالية وصلت لـ 6 ملايين جنيه، وأيضاً تسلمها للشاكي من جديد بعد انتهاء فترة الإيجار.