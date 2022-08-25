انت الان تتابع خبر بالفيديو.. انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد بتفرح المصريين بموعده والساقعة قربت والان مع التفاصيل

الأجواء طوال فترة النهار شديدة الحرارة ورطبة

رياض - احمد صلاح - قامت الدكتورة منار عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتأكيد قائلة “إننا اليوم نشهد ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بالارتفاع في درجات الحرارة المحسوسة لتصل إلى 42 درجة مئوية على القاهرة الكبرى”.

وأشارت غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج “الأخبار” الذي يبث على قناة دي إم سي، إن الأجواء أثناء فترة النهار شديدة الحرارة رطبة على القاهرة، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء، ونوه أيضاً إلى أنه أثناء فترات الليل تكون الأجواء حارة رطبة على الكثير من المحافظات مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأعلنت غانم أنه بدءاً من غداً الخميس سوف نلاحظ انخفاض بسيط في درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث درجات، وتكون العظمي على القاهرة 35 درجة، ويوم الجمعة 34 درجة، ولكن يستمر ارتفاع معدلات الرطوبة إلى نهاية شهر أغسطس والأسبوع الأول من سبتمبر.